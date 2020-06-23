Yerli ve milli yazılımla tarıma sanal fuar

Pekcan, Ticaret Bakanlığı desteğiyle Makine İhracatçıları Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından düzenlenen sanal fuarın açılışını yaptı.

3 boyutlu geziliyor

Normalleşme süreciyle yenilikçi adımların atılması gerektiğinin altını çizen Pekcan, “Bu sanal fuar aynı zamanda, Türkiye’nin ve Türk üreticisinin yenilikçiliğini, vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en güzel örneklerden” dedi.

Bakanlığın, salgınla hızlı bir şekilde sanal ticaret heyeti ve sanal fuar uygulamalarını hayata geçirmeye başladığına işaret eden Pekcan, sanal ticaret heyeti programlarına mayıs ayında Özbekistan, Kenya, Hindistan ile başladıklarını hatırlattı. Pekcan, Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya, Meksika, Kolombiya, Şili, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’a da ticaret heyeti programı planladıklarını söyledi. Pekcan, şöyle konuştu:

“Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar alanında gezmelerine imkan tanınmıştır. Firmalarımız, aynı zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileri ile anlık mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar.”

TİM Başkanı İsmail Gülle de, “Kovid-19 pandemisi sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayısta toparlandık, inşallah haziranda ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içindeyiz” dedi. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise, “Bu deneyimi, sektör olarak rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanını derinden hissediyoruz” diye konuştu.