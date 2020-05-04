BİST101.1100.00EURO7.69-0.12USD7.020.28ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli video konferans ürünleri atağa kalktı
    ABONE OL
    04.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Yerli video konferans ürünleri atağa kalktı

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesine üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerine ilgi artıyor.

    Yerli video konferans ürünleri atağa kalktı

     

    Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en büyük ihtiyaçlardan biri haline gelen ve yabancı uygulamalardaki güvenlik açıklarıyla gündemde olan video konferans ürünleri için  Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi harekete geçti.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, bu süreçte uzaktan çalışmanın getirdiği güvenlik risklerine karşı üye firmalarının ürettiği güvenli yerli video konferans ürünlerinin kullanımını artırmayı hedefliyor.

    ‘Üretmeye devam’

    Kümelenme üyesi firmalar tarafından geliştirilen yerli video konferans ürünleri kamu ve özel sektör tarafından ilgiyle karşılanıyor. Birçok kurum tarafından kullanılmaya başlanan ürünler, görüntülü toplantıların yanı sıra uzaktan eğitim sürecinde de ihtiyaçları karşılayacak.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, “Her alanda yerlileştirme çalışmalarımız  sürüyor. Yerli video konferans ürünlerini geliştiren Siber Güvenlik Kümelenmesi üyesi Karel, Gais, May Siber, BitesLiberta, ICTerra, YD Yazılım, 12M, Nettsi ve  Havelsan firmalarını tebrik ediyorum. Geliştirmeye ve üretmeye devam” ifadesini kullandı.

    3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özal’ın Kürtçe TV önerisi 16 yıl sonra gerçekleşti

    Özal’ın Kürtçe TV önerisi 16 yıl sonra gerçekleşti

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    IPSOS Milliyet okurları için derledi: Yeni bir yaşam atmosferi var

    IPSOS Milliyet okurları için derledi: Yeni bir yaşam atmosferi var

    Sıradaki Haber