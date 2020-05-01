Yerli video konferans uygulaması geliyor

Savunma sanayi yazılım firması Havelsan, bu alanda yerli bir çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda milli video konferans uygulaması ‘Diyalog’ üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Atalay, yaptığı paylaşımda, “ABD merkezli Google video konferans programı olan Meet’i ücretsiz hale getirdi. olmazsa olmaz. Yerli video konferans çözümü ‘Havelsan Diyalog’ çok yakında” dedi.

Zoom rekor kırıyor

Dünyada evden çalışmanın arttığı son iki ayda bu alanda en popüler uygulama olan Zoom’un kullanımı 10 milyondan 300 milyona çıktı. Zoom’un bu kadar büyümesi üzerinde Facebook, Zoom’a benzer özellikleri içeren yeni hizmeti ‘Messenger Rooms’u tanıttı. Messenger Rooms’un en dikkat çeken özelliği 50’ye kadar kişinin aynı anda görüntülü görüşme yapabilmesi. Messenger Rooms’ta herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp da Zoom’un bu kadar hızlı yükselişi karşısında yeni bir özelliğini duyurdu. WhatsApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletti. Zoom ile onlarca kişi arasında toplu video konferans yapılabiliyor. WhatsApp’ta ise bu sayı 4 kişiyle sınırlıydı. WhatsApp bu sayıyı 8’e çıkardığını duyurdu.

Yeni bir hamle

Google da bu video konferans rekabetine katıldı. Ücretli olan video konferans uygulaması Meet’i ücretsiz hale getirdi. Google tarafından şimdiye kadar sadece Google G Suite aboneleri için kullanıma sunulan Meet, artık Gmail kullanıcılarının hepsine koronavirüs sürecinde ücretsiz olarak açılacak. Ücretsiz kullanımının mayıs ilk haftalarında başlaması bekleniyor.