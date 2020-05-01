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    HaberlerEkonomi Haberleri Yerli video konferans uygulaması geliyor
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    01.05.2020 - 07:00 | | HANİFE BAŞ

    Yerli video konferans uygulaması geliyor

    Koronavirüs salgını sonrasında dünyada kullanımı rekor kıran video konferans uygulamalarına yerli bir oyuncu ekleniyor.

    Yerli video konferans uygulaması geliyor
    HANİFE BAŞ

    Savunma sanayi yazılım firması Havelsan, bu alanda yerli bir çözüm üzerinde çalıştığını duyurdu. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda milli video konferans uygulaması ‘Diyalog’ üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Atalay, yaptığı paylaşımda, “ABD merkezli Google video konferans programı olan Meet’i ücretsiz hale getirdi. olmazsa olmaz. Yerli video konferans çözümü ‘Havelsan Diyalog’ çok yakında” dedi.

    Zoom rekor kırıyor

    Dünyada evden çalışmanın arttığı son iki ayda bu alanda en popüler uygulama olan Zoom’un kullanımı 10 milyondan 300 milyona çıktı. Zoom’un bu kadar büyümesi üzerinde Facebook, Zoom’a benzer özellikleri içeren yeni hizmeti ‘Messenger Rooms’u tanıttı. Messenger Rooms’un en dikkat çeken özelliği 50’ye kadar kişinin aynı anda görüntülü görüşme yapabilmesi. Messenger Rooms’ta herhangi bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

    Anında mesajlaşma uygulaması WhatsApp da Zoom’un bu kadar hızlı yükselişi karşısında yeni bir özelliğini duyurdu. WhatsApp, sesli veya görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırını genişletti. Zoom ile onlarca kişi arasında toplu video konferans yapılabiliyor. WhatsApp’ta ise bu sayı 4 kişiyle sınırlıydı. WhatsApp bu sayıyı 8’e çıkardığını duyurdu.

    Yeni bir hamle

    Google da bu video konferans rekabetine katıldı. Ücretli olan video konferans uygulaması Meet’i ücretsiz hale getirdi. Google tarafından şimdiye kadar sadece Google G Suite aboneleri için kullanıma sunulan Meet, artık Gmail kullanıcılarının hepsine koronavirüs sürecinde ücretsiz olarak açılacak. Ücretsiz kullanımının mayıs ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

    Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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