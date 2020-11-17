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17.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Yerli yatırımcı 2 milyona koşuyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, üst üste 15 aydır artan yerli yatırımcı sayısı, 1.9 milyona yaklaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Yerli yatırımcı 2 milyona koşuyor

IOSCO tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul’daki gong töreniyle başladı.

SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) iş birliğinde düzenlenen Dünya Yatırımcı Haftası’nın açılışında konuşan Taşkesenlioğlu, alternatif getiri arayışının, yeni halka arzların, dijitalleşen dünyada işlem yapmanın kolaylaşmasının yatırımcıların borsaya ilgisini ciddi şekilde artırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Son bir yılda pay senedi yatırımcıların portföy değeri ise 380 milyar liradan 600 milyar lira seviyesine yükselmiştir.”

Taşkesenlioğlu, manipülasyonu en sert şekilde cezalandırma konusundaki duruşlarının sürdüğüne vurgu yaparak, olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile piyasa bozucu faaliyetleri sürekli izlediklerini vurguladı.

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