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    27.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Yerli yazılımla bordrolar cepte

    Koronavirüs ile esnek çalışma yaygınlaşırken, çalışanlara uzaktan bildirim iletilmesini sağlayan bir sistem geliştirildi. Kolaysoft Teknoloji tarafından geliştirilen yazılımla işletmeler, işçilerine izin gibi konulardaki tebliğlerini, SMS ile gönderebilecek.

    Yerli yazılımla bordrolar cepte

    Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, “Kolay Peyk” isimli yazılımı geliştirerek, işçi-işveren arasındaki bildirimleri dijital ortamda yapabildiklerini söyledi. Boztürk, “Dünya genelindeki işletmeler, şirket çalışanlarına yapacakları tüm tebliğ ve tebellüğü dijital platforma taşıyabilecek. Firmalar çalışanlarına iletilecekleri tüm evraklarını (bordro, ücret hesap pusulası, izin, KVKK, iş güvenliği vb), Kolay Peyk platformu üzerinden yasal, geçerli ve güvenli yapabiliyor” dedi. Boztürk, çalışanların oluşturulan platformla kendi hesaplarına girerek, bilgi ve uyarıları görebileceklerini, bilgisayar kullanmayan çalışanların ise SMS ile uyarılabileceğini aktardı.

    Hızlı tebligat

    Boztürk, sistemden çalışanların da yararlanabileceğini, ihtiyaç duydukları işle ilgili belgelere, online olarak ulaşabileceklerini kaydetti. Kolaysoft Teknoloji AŞ Pazarlama Koordinatörü Mehmet Umut Gökbulut da, salgın döneminde PTT, elden tebligat, noterden tebligat gibi seçeneklerin sağlıklı işlememesi nedeniyle; personele yapılan duyuru, yazışma, bildirim ve bu bildirimlere cevap alınmasında sorunlar yaşanabildiğine dikkat çekti.

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