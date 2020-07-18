Yetkisiz tamir servisine son!

Yetkili olmadığı halde ‘yetkili servis’ gibi çalışan beyaz eşya tamircileri için düzenleme geldi. Ticaret Bakanlığı hem tüketicileri hem de firmaları sahte servislere karşı korumak için Servis Bilgi Sistemi’ni (SERBİS) hizmete sundu. Tüketiciler ‘www.servis.gov.tr’den üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşabilecek.

Birçok tüketici beyaz eşya tamircisi telefon numarası bulmak için ilk olarak arama motorları üzerinden arama yapıyor. Fakat aratıldığında reklam veren teknik servisler, gerçek yetkili servislerden üst sıralarda çıkarak tüketiciyi yanıltıyor. Tüketici dernekleri yetkilileri, “İnternette arama yapıldığında firmanın yanında ‘reklam’ ya da ‘sponsorlu’ yazıyorsa dikkat edilmeli” diyor. Tüketiciler en çok buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi için yetkili servis talebinde bulunuyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, SERBİS Tanıtım Toplantısı’nda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un belirlediği her alanda olduğu gibi, satış sonrası hizmetlerde de tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

‘Firma da ilgilenmeli’

Bakan Pekcan, “1 Temmuz itibarıyla firmaların da sistemi kullanmalarını zorunlu hale getirerek, vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Firmaların kendi kurumsal sitelerinden de yetkili servislerin yayınlanmasını zorunlu hale getirdik” dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, sahte servislerin markaların logolarını kullanıp vatandaşları dolandırdığını söyledi. Markaların kendi sitelerinden ya da SERBİS’ten yetkili servislere ulaşmanın önemine değinen Ağaoğlu, “İnternet arama motorlarında markanın teknik servisi yazınca o markanın taklidini yapan sahtekarlar ücret ödeyerek en üst sırada çıkıyor. Markalar da taklitleriyle ilgili Rekabet Kurumu’na başvurmalı” dedi.

Arama motorundaki linklerin yanında sponsorlu ya da reklam yazıyorsa oradan uzak durmak gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Mağduriyet durumunda Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilir. Eğer açık adresi, sabit telefon numarası ve ticari unvanı olmayan bir firmadan hizmet alırsanız tüketici olarak hakkınızı arayamazsınız” diye konuştu. Ağaoğlu, en çok şikayet gelen ürünlerde buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinin olduğunu belirtti.

Fırsatçılara denetimler yapılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık tarafından onaylı ‘Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi’ bulunan firmaların üretici ve ithalatçıların, tüketicilere sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduklarını belirtti.

Bugüne kadar tüketicilerin yetkili servislere ulaşmak için internetteki arama motorlarını tercih ettiğini söyleyen Pekcan, bazı fırsatçıların da arama motorlarında kendi isimlerini en üst sırada çıkararak yetkili servis gibi çalıştığını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bunlarla ilgili tüketicilerden ve firmalardan şikayetler gelmekteydi. Tabii biz bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz” dedi.

‘Kamu spotları yapılmalı’

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, bu sistemle kaçak servislerin önüne geçilebileceğini kaydetti. Bu sistemi tüketiciye de duyurmak gerektiğini dile getiren Koçal, “Kamu spotları yapılmasını öneriyoruz. Yerel yönetimler de bunun duyurularını yaparak vatandaşı bilgilendirebilir. Tüketici örgütlerinin tüketicileri bilinçlendirmesi ve eğitim çalışmaları yapması gerekiyor. Sistemde satış sonrası hizmetlerle ilgili tüketiciyi aydınlatıcı bilgiler de yer alıyor. Tüketiciler sorun yaşadığında ne gibi işlem yapması gerektiğini de görebilecek” diye konuştu.

Şikayet yağıyor!

Online şikayet sitelerinde konuyla ilgili birçok şikayet yer alıyor. Bazıları şöyle:

İnternetten yetkili servis sanarak klimam soğutmuyor açıklamasıyla talep yaptım. 5 dakika işlem yapıp 400 TL aldılar. Klimam düzelmedi.

Klima için internetten yetkili servis ile 140 TL servis ücretle anlaştık. Gazı bitmiş denilerek 500 TL ilave tutar istediler. Fatura istediğimi söyledim o zaman ilave KDV verirseniz kesebiliriz dediler verdim. Faturam 16 lira karşı ödemeli kargo ile geldi.

Bozulan kombinin 150 liralık parçası 700 liraya sahte parçayla değiştirildi.