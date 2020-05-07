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    HaberlerEkonomi Haberleri YHT setleri için onarım ihalesi
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    07.05.2020 - 09:40 | | AA

    YHT setleri için onarım ihalesi

    TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü yüksek hızlı tren (YHT) ve çok yüksek hızlı tren (ÇYHT) setlerinin onarımı için ihaleye çıktı.

    YHT setleri için onarım ihalesi

    Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına göre, 12 CAF 65000 serisi YHT setleri ve 12 Siemens Velaro serisi ÇYHT setlerinin tüm kaporta, hasar, onarım ve boya işine ait hizmet alımı gerçekleştirilecek.

    Tekliflerin 3 Haziran saat 14.30'a kadar verilebileceği ihale, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

    Kiraladığı lüks cipi böyle denize attıİzmir'in Urla ilçesinde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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