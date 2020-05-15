‘Yıla güçlü başladık sağlıklı büyüyoruz’

Türk Telekom, 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 17 büyümeyle 6.3 milyar TL gelir ve 661 milyon TL net kar elde ettiğini duyurdu. Firmanın faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı 47.2 oldu. Son 12 ayda 1.7 milyon abone kazanan firmanın toplam abone sayısı da 48.4 milyona ulaştı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2020’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 896 milyon TL’ye yükseldi.

Gelirde artış

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde özellikle sabit genişbant segmentindeki büyümenin katkısıyla konsolide gelirlerinin geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17 büyüdüğünü söyledi. Önal, “Nakit akış yaratma kapasitemiz artmaya devam ederken, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin azalması, içinden geçtiğimiz bu olağanüstü durumda dahi öngörülebilir finansal giderler ve net kâr yaratmamıza olanak sağladı. Vergi öncesi net kârımız geçen yıla göre yaklaşık 4 katına çıkarken vergi sonrası net kârımız ise 661 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom olarak 2020’ye sağlıklı ve güçlü bir başlangıç yaptık” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde koruma işlemleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini ve aynı zamanda TL cinsinden borçlanma payını artırdıklarını da dile getiren Önal, “Borçluluk seviyesindeki düşüş ve türev işlemlerin etkisi ile net açık yabancı para pozisyonumuz, halka arzdan bu yana en düşük seviye olan 225 milyon dolara gerilemiş bulunuyor. Diğer yandan, net borç/FAVÖK oranımız da aşağı yönlü seyrini sürdürerek son beş yılın en düşük seviyesi olan 1.38x seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu. Ümit Önal, yılın ilk çeyreğinde güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar kaydettiklerini aktararak, bu sonuçlar sonrasında FAVÖK için belirlemiş oldukları yıllık öngörülerini 12.4 milyar TL’den 12.4-12.6 milyar TL aralığına, yıllık yatırım öngörülerini de 5.8 milyar TL’den 6.4 milyar TL’ye yükselttiklerini kaydetti.

Data kullanımı patladı

Sosyal izolasyon tedbirleri uyarınca evde kalınan bu dönemde dijital dönüşümün önemine tanık olunduğunu anımsatan Önal, şunları söyledi: “Mart ayı ortasından itibaren ülke çapında alınan önlemlerle çok sayıda faaliyetin online ortamlara taşınması, hem internet trafiğine yansıdı hem de üst paketlere geçişi hızlandırdı. Ortalama günlük sabit data kullanımı şubat ayına göre, mart ayında yaklaşık yüzde 20, nisan ayında yaklaşık yüzde 45 artış gösterdi. Online işlemleri kullananlar 3 ayda 2 milyon arttı.19.8 milyon oldu.”

308 bin km’lik fiber altyapı

Ümit Önal, 81 ilde 30 bini aşkın çalışanları, yaygın ve güçlü altyapı yatırımları bulunduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin dört bir yanında 308 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla kesintisiz ve güvenli iletişimi sağlamaya devam ediyoruz. Son 12 ayda 3.5 milyon artarak 22.6 milyona ulaşan fiber hane kapsamamız sayesinde trafiğin arttığı yoğun saatlerde dahi hiçbir kapasite sorunu yaşamıyoruz” dedi.

Abone sayısı 48 milyon

Yılın ilk çeyreğinde 563 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48.4 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, fiber abone sayısındaki güçlü büyüme ile 11.6 milyona ulaşırken, sabit genişbant ARPU(kullanıcı başına ortalama gelir) ilk çeyrekte 2011 yılından bu yana en yüksek yıllık büyümeyi kaydederek yüzde 14 artış gösterdi.

Fiber abone sayısı ilk çeyrekte yıllık yüzde 22 artış ile 4.4 milyona yükseldi. Mobil abone sayısı 23.2 milyona yükselirken, sabit seste 103 bin net abone artışı ile 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek net abone kazanımı kaydedildi.