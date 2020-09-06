Yılda 1.6 milyar TL ‘katkı’ sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun güçlü Türkiye’nin önemli yapı taşlarından biri olduğunu bildirdi.



Yap-İşlet-Devret



Bakan Karaismailoğlu, “Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve her yıl ülkemize 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak otoyolumuzun 2. kesimini de 29 Ekim’de tamamlayıp, projemizi tam kapasite ile vatandaşımızın hizmetinize sunacağız. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2,5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlar ile çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye’yiz artık” dedi.



Karaismailoğlu, Yap-İşlet Devret (YİD) yöntemi ile yapılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesiminin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığına işaret etti.



İşte tarife

330 kilometre olan yolun 1. kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara ŞerefliKoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek.



Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.



‘Akıllı otoyol’ turizme destek



Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin en akıllı yollarından biri olacak Ankara-Niğde Otoyolu’nun ve yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatıldığını kaydederek, “Otoyol, kurulan sistem sayesinde tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistem ile otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerekse sürücüler uyarılıyor. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde her aşama kontrol edilebiliyor” dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacağını belirtti.