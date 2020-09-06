BİST1.0860.93EURO8.830.22USD7.440.13ALTIN462.570.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Yılda 1.6 milyar TL ‘katkı’ sağlayacak
    ABONE OL
    06.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yılda 1.6 milyar TL ‘katkı’ sağlayacak

    Yılda 1.6 milyar TL ‘katkı’ sağlayacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan ve Edirne’yi Şanlıurfa’ya kadar kesintisiz bağlayan Ankara-Niğde Otoyolunun güçlü Türkiye’nin önemli yapı taşlarından biri olduğunu bildirdi.

    Yap-İşlet-Devret

    Bakan Karaismailoğlu, “Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve her yıl ülkemize 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak otoyolumuzun 2. kesimini de 29 Ekim’de tamamlayıp, projemizi tam kapasite ile vatandaşımızın hizmetinize sunacağız. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2,5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlar ile çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye’yiz artık” dedi.

    Karaismailoğlu, Yap-İşlet Devret (YİD) yöntemi ile yapılan Ankara-Niğde Otoyolu’nun 105 kilometrelik Ankara- Acıkuyu Kavşağı Arası 1’inci kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan Kavşağı – Gölcük Kavşağı arasındaki 3’üncü kesiminin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığına işaret etti.

    İşte tarife

    330 kilometre olan yolun 1. kesimini kullanan bir binek araç Ankara Haymana Alın Gişesi’nden girerek Ankara ŞerefliKoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek.

    Otoyolun 3. kesimi kullanıldığında Aksaray Alayhan gişesinden giren bir binek araç Niğde Alın gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25,50 TL olacak.

    ‘Akıllı otoyol’ turizme destek

    Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin en akıllı yollarından biri olacak Ankara-Niğde Otoyolu’nun ve yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile donatıldığını kaydederek, “Otoyol, kurulan sistem sayesinde tek bir ana kontrol merkezinden yönetiliyor. Sistem ile otoyolda oluşan tehlikeli, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerekse sürücüler uyarılıyor. Çoklu cihaz, kamera, görüntü ve alarmlar içinde insan hatasını en aza indiren bir yapay zeka sayesinde her aşama kontrol edilebiliyor” dedi. Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nun Tuz Gölü ve Kapadokya gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı rahatlatacağını belirtti.

    Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doğadan şaşırtan sanat eserleri

    Doğadan şaşırtan sanat eserleri

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Kamuya binlerce personel alınıyor! 81 ilden başvuru...

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı!

    Ünlü profesöre veda

    Ünlü profesöre veda

    Sıradaki Haber