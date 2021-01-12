Yılda 3 bin ton çinko borat üretecek

Alev geciktirici ve duman önleyici özelliklere sahip olan inorganik katkı maddesinin üretimine başlanmasıyla dünyanın sayılı alev geciktirici kimyasal üreticilerinden biri haline gelen Akdeniz Chemson, yatırımın ikinci fazı bittiğinde mevcut üretim kapasitesine ilave olarak yılda 6 bin ton çinko borat üretecek.

Global kimya portföy şirketi olma vizyonuna uygun olarak katma değeri yüksek kimyasalların üretimi için kendi Ar-Ge sürecini yürüten Akdeniz Chemson, bu amaçla ilk çinko borat üretimine Akdeniz Kimya ile 2018 yılında başladı. Hızla gelişen pazar ihtiyacına cevap verebilmek için İzmir’de kurduğu yeni işletmesinin ilk fazını devreye alan Akdeniz Chemson, çinko borat ürününün gelişimini, üretim ve proses teknolojilerinin dizaynını kendi Ar-Ge ve Mühendislik bölümlerinde gerçekleştiriyor.

Yüksek sıcağa karşı kullanım

Alev geciktirici ve duman önleyici özelliklere sahip olan çinko borat, özellikle yanmaya dayanıklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Polimerlerde ve kaplamalarda özellikle PVC, naylon ve halojenli polyesterde bulunan çinko borat, yüksek sıcaklıklara dayanıklı plastiklerde, yanmaya dayanıklı kablo ve kumaşlarda, elektrik-elektronik parçalarda, boyalarda, otomobil-uçak iç aksamlarında, kağıt ve tekstil endüstrisinde yararlanılıyor.