Yıldızlara odaklandı hedeften hızlı büyüdü

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Turkcell, gelirde ve kârlılıkta beklentileri aşan büyüme oranlarına ulaştığını duyurdu. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, müşteri odaklı yaklaşımlarının, bu sonucu elde etmede rol oynadığını anlattı. Telekomünikasyon sözcüğündeki ‘tele’nin ‘uzaklar’ anlamına geldiğini belirten Erkan, “Telefonun, telgrafın icadından çok daha önce bir ‘tele’ icat daha vardı: Teleskop. İşte biz de teleskobumuzda 37 milyon yıldıza, yani müşterilerimize yakından baktık, her birine odaklandık” dedi. Murat Erkan, Turkcell Grubu’nun üçüncü çeyrek sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi:



Çıtayı yükseltti



“Turkcell Grubu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde tüm alanlarda güçlü büyüme gösterirken, gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.1 artışla 7.6 milyar TL’ye çıkardı. Grup bazında FAVÖK 3.4 milyar TL’ye ulaştı, FAVÖK marjı ise 1.3 puan artışla yüzde 44.4 olarak gerçekleşti. FVÖK 1.88 milyar TL’ye yükselirken, FVÖK marjı da yüzde 24.5 oldu. Turkcell’in 2020’nin üçüncü çeyreğinde net kârı yıldan yıla yüzde 51.1 artarak 1.2 milyar TL olarak gerçekleşirken, mobil bileşik ARPU (müşteri başına gelir) büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artışla 52 TL’ye ulaştı. Son çeyrekte faturalı müşteri bazını net 317 bin artıran Turkcell, yılın ilk 9 ayında ise net faturalı müşteri sayısını 1.1 milyon artırmayı başardı.”



Hızlı büyüyünce yıl sonu hedeflerini de yukarı yönlü revize ettiklerini belirten Erkan şöyle devam etti:



“Buna göre konsolide gelir büyümesi hedefi yüzde 14 - yüzde 15 aralığına, FAVÖK marjı hedefi yüzde 41 - yüzde 42 aralığına, FVÖK marjı hedefi ise yüzde 20 - yüzde 21 aralığına yükseldi.”



9 milyar liralık yatırım yaptı



Bu yıl Turkcell’in toplam yatırımlarının 9 milyar lirayı bulacağını belirten Murat Erkan, 2021’de de 1 milyar dolar yatırım planladıklarını belirterek, “TL olarak 10 milyar lirayı aşar” dedi. Erkan, TVF’nin Turkcell’e ortak olmasıyla telekom sektöründe ortak altyapı konusunda daha hızlı yol alınabileceği yorumunu içeren bir soru üzerine de şöyle dedi:



“TVF, Turkcell’i kamuya yakınlaştırmak için değil global vizyon ile ortak oldu. Ortak altyapıda ise herkes hemfikir. Daha fazla fiberleşmeliyiz. Pandemi de bunu gösterdi. Tek tek yaparak 15 milyar dolar yatırım yerine 4 milyar dolar yatırım yapıp kalanı otomotive, eğitime, sağlığa ayırabiliriz. Ülke için doğrusu bu.”



Depremde 40 bin kişi tek tuşla konum attı



İzmir depreminde şebeke yatırımlarımın ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde gördüklerini belirten Murat Erkan şunları söyledi: “Depremin meydana gelmesi ile birlikte normalde yaklaşık 2 milyon 800 bin olan arama sayısı, 16 milyon 700 bin’e ulaşarak normal ses trafiğinin neredeyse 6 katına yaklaştı. BiP üzerinden sunduğumuz Acil Durum Butonu da bu depremde müşterilerimiz tarafından kullanıldı. Depremi hisseden BiP kullanıcıları yaklaşık 40 bin kişiye kendi konumlarını tek tuşa basarak iletti. Bu sayede birçok vatandaşımızın hayatının kurtulmasına aracı olduk.”



Cumhurbaşkanı elçilerle BiP Meet’te buluşacak



Pandeminin dijitalleşmeyi hızlandırdığını, eğitimden sağlığa ve çalışmaya kadar pek çok alanda uzaktan erişimin öne çıktığını belirten Murat Erkan, bu ihtiyaçlara cevap veren çözümlerinin, üçüncü çeyrek sonuçlarında etkili olduğunu vurguladı. Erkan’ın verdiği bilgilere göre Turkcell’in dijital servisleri arasında öne çıkanlar şunlar:



‘BiP Meet’ kullanıcılara hızlı ve güvenli biçimde uzaktan toplantı yapabilme imkanı sunarken, ‘lifebox transfer’ servisi kolay ve güvenilir dosya paylaşımı yapılabilmesini sağlıyor. Takıldığı her televizyonu akıllı TV’ye dönüştüren ‘TV+ Ready’ ürünü ise yüzlerce TV kanalını ve 5 binden fazla filmi her ekrana götürmeye olanak veriyor.



Bu servisleri kurarkan, “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın” mottosunu benimsediklerini belirten Erkan, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle toplantısını BiP Meet üzerinden yapacak” bilgisini verdi. Erkan, Bip Meet için Milli Eğitim Bakanlığı ile de test yaptıklarını söyledi.



‘Dışarıda dayak yedik herkes kurala uysun’



Murat Erkan, “Turkcell’in dijital ihracat hamlesi de üçüncü çeyrekte hız kazandı. Digicel Türkiye’de geliştirilen BiP, TV+, lifebox ve Hızlı Giriş servislerini faaliyet gösterdiği 32 ülkede müşterilerinin kullanımına sundu” dedi. Bu kapsamda Erkan’a, Türkiye’de temsilcilik açmayan yabancı sosyal medya şirketlerine ceza verildiği hatırlatılarak, Turkcell’in yurtdışında hangi kurallarla faaliyet gösterdiği soruldu. Erkan bu soruya, “Sosyal medya konusunda tüm dünyadan geçerli olan kuralların Türkiye’de de olmasını arzuluyoruz. Herkesin kurallara uymasını destekliyorum” yanıtını verdi. Jamaika’daki operasyonlarından örnek veren Erkan, bu ülkede, Jamaika Telekom ile ortak faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Biz yurtdışında dayak yiye yiye kendi servislerimizi hayata geçirdik. Türkiye fiyat, vergi ve operasyonel anlamda bir cennet” dedi.