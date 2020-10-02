Yıllık İzin Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?

Yıllık izin hakları ile birlikte yıllık izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 54. maddesi ile yasal olarak net bir şekilde belirlenir. Çalışanların en temel hakkı olan yıllık izinler en doğru şekilde hesaplanmalıdır.



Yıllık İzin Hesaplama Nasıl Yapılır?



Yıllık izin hesaplama işlemi yapılarak yıllık izin süresi belirlenmiş olur. İş yerlerinde 1 yıldan 5 yıla kadar aynı iş yerinde çalışmış olan kişiler en az 14 gün yıllık izin süresi hak ederler. Aynı zamanda 5 yıldan 15 yıla kadar çalışan işçiler ise en az 20 gün yıllık izin kullanırlar. 15 Yıldan daha fazla çalışan kişiler ise 26 gün yıllık izin yaparlar. Bunun yanı sıra yıllık izin almanın da bazı şartları vardır. Dolayısı ile yıllık izin alabilmek için bu şartları da yerine getirmek lazım.



En Basit Yöntem İle Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır?



Yıllık izin hesaplamalarını doğru bir şekilde yapabilmek için işçiler tarafından hak kazanılan yıllık izin günleri dikkate alınır. Bu konuda çalışanların da günlük brüt ücreti üzerinden hesaplamalar yapılır. Brüt ücretin içerisinde SGK payı, damga vergisi, gelir vergisi gibi detaylar da yer alır. Bu kesintiler çıktıktan sonra net ücret belirlenir. İş yerinde çalışanlar ise her bir gün için günlük net maaş alınır. Yıllık izin alınabilmesi için çalışanların yasal hakları da işverenler tarafından yerine getirilmelidir.



Yıllık İzin Hesaplamaları İle İlgili Detaylar



Yıllık izin hesaplamaları doğru bir şekilde yapılmalıdır. Buna göre iş yerinde resmi çalışma süresi baz alınmalıdır. Yıllık izin hak etmek için iş yerinde resmi çalışma süresi ön planda tutulmalıdır. Buna göre 1 yıldan 5 yıla kadar çalışan işçiler en az 14 gün yıllık izin kullanabilirler. Aynı zamanda bu çalışma süresi ne kadar uzar ise yıllık izin süresi de artacaktır.