Yıllık taşıma geliri 1.5 milyar $’ı aşacak

Online basın toplantısı ile projeye ilişkin bilgileri paylaşan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin normal bütçesinden yüzde 45 daha düşük maliyetle hayata geçirildiğini belirterek, “Projede 2022 yılı gibi tam kapasiteye ulaştığımızda yıllık taşıma gelirimiz 1.5 milyar doları aşacak” dedi.



TANAP’ta 30 Haziran 2018’de ticari gaz teslimatının başladığını anımsatan Düzyol, Düzyol, ilk yıl için 2 milyar metreküp gaz taşındığını anlatırken, “Diğer yıl 4 milyar metreküpe çıktık. 30 Haziran 2020’den 30 Haziran 2021’e kadar vereceğimiz toplam gaz miktarı 6 milyar metreküpe ulaşacak. Böylece, 30 Haziran 2021 itibarıyla TANAP’tan Türkiye’ye gelen toplam gaz miktarı 12 milyar metreküpe yükselecek” diye konuştu. TAP’ta 31 Aralık 2020’de ticari gaz akışının başladığını anımsatan Düzyol, bu tarihten itibaren Avrupa’ya 10.9 milyon metreküp gaz taşındığını ifade etti.



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Düzyol, güzergahta bulunan toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde binin üzerinde projeye finansman desteği sağlandığını söyledi. Düzyol, 154 arkeolojik sahanın envantere kazandırıldığını kaydetti.