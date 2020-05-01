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    HaberlerEkonomi Haberleri Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı
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    01.05.2020 - 09:11 |

    Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı

    Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ara buluculuk imtihanının şartları değişiyor. En son 24 Kasım 2019’da yapılan ara buluculuk sınavına yaklaşık 30 bin kişi girmiş, çok sayıda milletvekili de bu sınavda ter dökmüştü.

    Yirmi yıllık kıdemi olana ara buluculuk yolu açıldı

    Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan Avukatlık Kanunu taslağına göre; ara buluculuk sınavının şartlarında değişiklik yapılması planlanıyor. Ara bulucular siciline kaydolmak için, hukuk fakültesi mezunu olma, meslekte en az beş sene kıdemi bulunma, terör örgütleriyle bağlantısı olmama, ara buluculuk eğitimini tamamlama ve Bakanlık tarafından yapılan yazılı sınavda başarı olma şartları yer alıyor.

    Edinilen bilgiye göre yapılması planlanan düzenlemeyle mesleğinde 20 yıllık kıdemi olanlar sınava girmeden de ara buluculuk siciline kaydolabilecekler. Bu sayede Türkiye’de şuan yaklaşık 10 bin olan ara bulucu sayısının daha da artırılması planlanıyor. Öte yandan, taslak teklifte avukatların kılık kıyafetleriyle ilgili maddede de değişiklikler yer alıyor.

    Daha önceden avukatlar mahkemelere Türkiye Barolar Birliğinin belirleyeceği resmî kıyafetle çıkmak mecburiyetindeydiler. Düzenlemeyle birlikte avukatlar, mahkemelere şekli, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen cübbeyle çıkacak. Keyfî uygulamaların önlenmesi için kılık kıyafet konusunda başka bir mecburiyet getirilemeyecek.

    Türkiye Gazetesi

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