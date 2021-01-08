'Yok satıyoruz yatırıma devam'

Vestel CEO’su Turan Erdoğan, pandemi döneminde ev elektroniğinde satışların çok iyi gittiğini belirterek, “Ciddi talep oldu. İyi bir yıl geçirdik. Her şeye talep yüksek oldu. Türkiye’deki satışları ciddi artırdık. Televizyon başta olmak üzere buzdolabı ve fırın çok sattı. Yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Çift haneli büyüme



Televizyon satışlarının çift haneli rakamlarda arttığını aktaran Erdoğan, “Hem Türkiye’de hem dünyada ciddi artış gördük. Bu alanda açık da yaşandı. Ürettiğimizden daha fazlasını satacak durumdaydık. Tüm televizyonlar satıldı. Her yıl aralıktan ocak ayına belirli stoklarla girerdik. Son çeyrekte en yüksek televizyon üretimini yaparız. 900 bin, 1 milyon adet üretilir. Genelde de 300 bin adetlik stoğu ocak ayına devrederdik. Bu yıl devirde sadece 20 bin adet stok gördük. TV’ye ciddi talep patlaması var. Hem TV hem de diğer tüketici elektroniğinde talep patlaması yaşadık” diye konuştu.



Erdoğan, bu dönemde mutfakta geçirilen sürenin de arttığını anımsatarak, “Daha az ses çıkaran buzdolabı, daha az su harcayan bulaşık makinesi, ısı perdesi olan fırın gibi yenilikçi ürünlerimizi de test etme şansı yakaladık. Vakitlerinin çoğunu evde geçiren insanlara daha fazla konfor sunalım dedik. Bunu da bir reklam kampanyasıyla duyurmak istedik. Beyazıt Öztürk’le devam etme kararı verdik. Markamızın gülen yüzü olacak. İnsanlara rahatlık, konfor yaratmak için mesajlarımızı onun vasıtasıyla ileteceğiz” açıklamasını yaptı.









1500 yeni istihdam



Erdoğan, 1800 Ar-Ge elemanları olduğunu ve yeni ürünler üretmeye devam edeceklerini de dile getirerek, geçen yıl 1500 kişiye yeni istihdam sağladıklarını bu yıl da istihdam artışının süreceğini kaydetti.



Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, yapılan araştırmaların, pandemide evde daha fazla vakit geçiren insanların bir hobi edindiğini ve bunun da yüzde 40’ının yemek pişirmeyle ilgili olduğunu gösterdiğini aktardı. Güler, evde, mutfakta daha fazla vakit geçiren insanların da elektronik eşyalarını yenilemeyi seçtiğini kaydederek, “Daha iyi fırın istiyor, buzdolabını yeniliyorlar. Nisan başında bu isteği gördük. Hızlı teslimata başladık. 24 saatte teslim gerçekleştirdik. İş sonuçlarımızda sanalın payı yüzde 5-8 arasındaydı. Bunu yüzde 12-14 düzeyine çıkardık. Bu Türkiye ortalamasının bir hayli üzerinde. Ayrıca bu dönemde iletişim kampanyamız başlıyor. Beyazıt Öztürk’le yola çıktık. Spor alanındaki sponsorluklarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Yeni reklam yüzü Beyazıt Öztürk

Yeni dönem iletişiminde Beyazıt Öztürk’ün temsil edeceği Vestel, tüketicilerin taleplerine, ‘Vestel’le Olur, Neden Olmasın?’ diyerek cevap verecek. Vestel’in yeni reklam yüzü olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Beyazıt Öztürk, “Vestel, Türkiye’nin adını dünyanın dört bir yanına ulaştıran küresel bir marka. Manisa’da yer alan dünyanın en büyük fabrikalarından biri Vestel City’yi ziyaret ettiğimde bunu çok iyi anladım. Üretim teknolojilerinden, geliştirdikleri ürünlere kadar hepsinden çok etkilendim. Vestel ile 2021’de birçok sürprizle karşınızda olacağız” dedi.









Hijyen önemseniyor

Vestel CMO’su Duygu Badem Uylukçuoğlu, pandemi döneminde talep ve ihtiyacı odaklarına aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

“Teknolojiyi insanların hayallerini gerçekleştirmek için kullanıyoruz. Bunun en somut örneklerini pandemide deneyimleme imkanı bulduk. İnsanlar, ‘hijyen bizim için çok önemli’ dedi. Nisan sonunda Türkiye’yi gün ışığı teknolojisiyle buluşturduk. Çamaşırdan bulaşığa hijyen sağlayan marka olduk. Maya yapan buzdolabı çıkardık. Hızlı aksiyon alıp hayata geçiriyoruz. ‘Vestel’le Olur, Neden Olmasın?’ dedik.”