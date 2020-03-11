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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Yolcu ve sefer sayısı artıyor

    Ocak ve şubat ayında toplam 15 milyon 411 bin 530 kişinin uçtuğu İstanbul’daki havalimanları, geçen senenin aynı dönemine göre yolcu sayısını 126 bin 13 artırdı.

    Yolcu ve sefer sayısı artıyor

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda ocak ve şubat ayında toplam 4 bin 769 sefer yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 36 bin 576, İstanbul Havalimanı’ndan 66 bin 649 sefer icra edildi. İki ayda iç hatta 38 bin 62, dış hatta 69 bin 932 olmak üzere 107 bin 994 sefer düzenlendi. Geçen yılın ocak-şubat aylarında ise toplam 107 bin 338 sefer düzenlenirken, 2019’un aynı dönemine göre 656 uçuşluk artış yaşandı.

    15 milyonu geçti

    Atatürk Havalimanı, 6 Nisan’da uçuşlara kapatıldığı için sadece özel ve kargo uçuşlarına ev sahipliği yaptı.

    Sabiha Gökçen Havalimanı, iki ayda 5 milyon 531 bin 813 yolcuyu ağırladı. İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk iki ayında toplam 9 milyon 879 bin 717 yolcu ağırlandı.

    Ocak ve şubatta kentteki tüm havalimanlarından toplam 15 milyon 411 bin 530 yolcu geliş-gidiş yaptı.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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