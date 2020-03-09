Yollar birleşecek trafik rahatlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’nun yeni bir bölümünü daha hizmete açtı.

Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı - Odayeri Kesimi (Kınalı - Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan şimdiye kadar otoyolun Odayeri - Paşaköy, Paşaköy - Mecidiye, Hüseyinli - Kömürlük, Yassıören - Odayeri, Kurtköy - Liman Bağlantı Yolu, Çatalca - Yassıören, Liman Kavşağı ve Sevindikli Kavşağı bölümlerini devreye aldıklarını hatırlattı.

Erdoğan, “Böylece dünyanın en büyük metropollerinden İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün (dün) ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun 29.5 kilometre uzunluğundaki Kınalı - Çatalca kesimini sizlerin hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.

“Yol medeniyettir, su medeniyettir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, otoyolun bu kesiminin, 3 viyadük, 12 köprü, 14 alt geçit, 9 üst geçit, 51 menfez, 2 tünel ile 2 kavşaktan oluştuğunu kaydetti.

Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu’nun farklı etaplarının devreye girmesiyle artık vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat imkanına kavuşacağını söyledi.

Kesintisiz seyahat imkânı

Bu güzergahın aynı zamanda yapımı devam eden Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolu ile birleşerek Kuzey ve Güney Marmara’yı Batı Anadolu’ya bağladığını belirten Erdoğan, hizmete açtıkları yol sayesinde Kınalı mevkisinden gelen araçların Kuzey Marmara Otoyolu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü kullanarak Dilovası, Bursa ve İzmir’e kadar kesintisiz seyahat imkanına kavuşacağını aktardı.

Erdoğan, “Görüyorsunuz işte. Olay bu. Ve bu aynı zamanda kaza riskini de ciddi manada azaltıyor. Biz bunun için çalıştık, 18 yıl buna gayret ettik. Benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam arabasına bindiği zaman gayet konforlu bir şekilde en ücra köşeye ulaşsın” diye konuştu. Erdoğan, 352 milyon dolarlık yatırımla hizmete aldıkları bu projenin hayırlı olmasını diledi.

Yeni kütüphane yolda

Erdoğan, 2 hafta önce İzmir’de yine önemli bir eserin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam yatırım bedeli 455 milyon euro’yu bulan Menemen - Aliağa - Çandırlı Otoyolu’nu İzmirlilerin hizmetine sunduklarını belirten Erdoğan, yolla beraber 14 köprülü kavşak, 5 hemzemin kavşak, bir tünel, 38 köprü ve 8 viyadükle İzmir’e yakışan bir eseri ülkeye kazandırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, otoyolun hizmete girmesiyle İzmir ile Çandarlı arası ulaşım süresini 1.5 saatten 45 dakikaya indirdiklerini dile getirerek şöyle konuştu:

“Ülkemizin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi vatandaşlarımızın kullanıma açtık. İçinde 4 milyonu aşkın basılı kitabın olduğu kütüphanemizi şimdiye kadar 120 bin kişi ziyaret etti.”

Erdoğan, İstanbul’un kültür hazinesine yeni bir altın halka olacağına inandığı Rami Kışlası Kütüphanesi’nin inşasına başladıklarını, kütüphaneyi yakında hizmete sunacakları bilgisini de verdi.

Kanal İstanbul ihalesi yakında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi’nin en yakın zamanda ihaleye çıkacağını söyledi.

Türkiye’yi ulaşım, sanayi, üretim, ticaret, sağlık ve eğitimle beraber kültür alanında da hak ettiği seviyeye ulaştırana kadar durmayacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

‘Marka değeri artacak’

“Hiç şüphesiz bunların başında ‘Yüzyılın Projesi’ olarak nitelendirilen, bu kardeşinizin ‘çılgın projem’ dediği Kanal İstanbul Projesi de en yakın zamanda ihaleye çıkıyor. 2011 yılında ilk kez milletimizle paylaştığımız bu projeyle ilgili olarak jeolojik, jeoteknik, hidrolojik araştırmalar, dalga ve deprem analizleri dahil her türlü etüt çalışmasını yaptırdık. Bu güne kadar 11 farklı üniversiteden ve çeşitli kamu kurumlarından 34 ayrı bilim dalına mensup 200’ün üzerinde bilim insanı bu projeyi inceledi.

Bakanlıklarımız Kanal İstanbul’la ilgili süreci yakından takip ediyor. Kanal İstanbul, ufku dar, vizyonu dar, vizyonu sığ, ön yargılarının esiri olmuş kimi çevrelerin insafına terk edilmeyecek kadar mühim bir projedir. Bu proje diğer katkıların yanında Türkiye’nin stratejik gücüne de çarpan etkisi yapacaktır. İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmette hiçbir sınır, hiçbir engel tanımıyor, hiçbir bahaneye, hiçbir mazerete de prim vermiyoruz.

Birileri istemese de kamu, özel sektör ve vatandaş işbirliğiyle Boğaz’ın yükünü hafifletecek, şehrimizin marka değerini artıracak Kanal İstanbul’u ülkemize kazandırmakta kararlıyız.”