YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın iflasına karar karar verilerek kararın hemen uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susurluk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi kararlaştırıldı.
Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilcileri katıldı.
İYİ Parti Milletvekili Türkkan'ın kızı kuralları böyle çiğnedi!Yılbaşında evinde verdiği parti ile gündeme gelen İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, bu kez de sirenli bir araçla emniyet şeridinden hızla gittiği görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. Dilara Türkkan'ın paylaştığı görüntüler büyük tepki çekerken, bir sonraki gönderisine 'Yetişirim demiştim' diye not düşmesi dikkatlerden kaçmadı.