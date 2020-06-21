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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Yuan ile ödemede’ ilk adımı attık’
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    21.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Yuan ile ödemede’ ilk adımı attık’

    Türk Telekom, Türkiye ve Çin merkez bankaları arasındaki takas anlaşmasının sağladığı altyapıyı kullanarak Çinli firmalarla yerel para üzerinden ticarette ilk adımı attı.

    ‘Yuan ile ödemede’ ilk adımı attık’

    Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, uluslararası ticarette, gün geçtikçe daha fazla ülkenin, üçüncü para yerine doğrudan karşılıklı yerel para birimlerini kullanmayı tercih etmeye başladığını belirtti.

    Önal yaptığı açıklamada kurum olarak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın dış ticarette ilgili ülke yerel paranın kullanımını desteklemek amacıyla Çin Merkez Bankası ile imzaladığı anlaşma imkânlarını değerlendirerek ilk adımı Çin’den yaptıkları ithalat işlemlerinde attıklarını söyledi.

    Önal, “Bu görüşmeler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Çin Merkez Bankası, Türk firmaların Çinli firmalar ile yerel para birimleri üzerinden yapacağı ticaret için gerekli teknik altyapıyı tamamladıkları anda hazırlıklara başladık. Türkiye için önemli bir adım olan bu yolda, uluslararası ticari işlemlerimizi, yerel para birimleri ile karşı ülke para birimi yani Çin Yuanı üzerinden tamamlamaya başladık. Ülkemize ve ekonomimizin uzun dönem sürdürülebilir dengeli makroekonomi politikalarına desteğimiz konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermek istedik” dedi.

     

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