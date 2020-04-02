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    HaberlerEkonomi Haberleri Yumurta üreticileri için bir "kapı" kapanırken diğerleri açılıyor
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    02.04.2020 - 11:03 | | AA

    Yumurta üreticileri için bir "kapı" kapanırken diğerleri açılıyor

    Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bazı ihracat kapılarının kapanması üzerine sektör olarak farklı pazar araştırmaları yaptıklarını belirterek, "Suudi Arabistan ve İsrail mal talebinde bulunuyor. Şu anda resmi prosedür aşamasındayız. Avrupa'dan da talep bekliyoruz." dedi.

    Yumurta üreticileri için bir "kapı" kapanırken diğerleri açılıyor

    Afyon, AA muhabirine, Kovid-19 salgınına karşı dünyada alınan tedbirlerin sektöre yansımalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Kovid-19'un Türkiye'de görülmesiyle insanların stok yapmak için fazla mal aldığına işaret eden Afyon, şimdi ise talebin daha stabil seyrettiğini söyledi.

    Afyon, sektörün talebe yetişecek malı reyonda bulundurma gücü olduğuna dikkati çekerek, sınır kapılarındaki Kovid-19 önlemleri nedeniyle ihraç edilemeyen ürünlerin de etkisiyle fiyatlarda düşüş gerçekleştiğini bildirdi. Üreticinin elinde malın çok olması nedeniyle marketlere zararına yumurta verecek noktaya geldiklerini ifade eden Afyon, şöyle konuştu:

    "Biz istiyoruz ki herkes haklı karını alsın ama üretici de zarar etmesin. Marketler, üretici maliyetini gözeterek alım yapsın. Marketler satarken yüzde 25 kar koyuyor ürüne, bu dönemde geçiş sürecinde makul kar alsınlar. Marketler biraz fedakarlık yaparsa hem vatandaş yumurtayı hesaplı yer hem de üretici batmaz. Marketler ayrıca yumurtayı hızlıca nakde çevirirken, bize ödemeler vadeyle yapılıyor. Finans kaynağı olarak görülmek istemiyoruz."

    Mücbir sebep listesi talebi

    Bu süreçte hükümetten bazı talepleri olduğunu vurgulayan Afyon, su değerlendirmede bulundu:

    "Hükümetin belirlediği mücbir sebepten etkilenen sektörler listesi var. Bu listede yumurtacılık sektörü yer almıyor. Çok farklı sektörler yer alıyor ancak biz neden yer almıyoruz? İleride bu listeye eklenen sektörlere yeni haklar tanınırsa biz de bunlardan mahrum kalmamalıyız. Ayrıca yumurtanın da süt ve buğday gibi taban fiyatının olmasını istiyoruz. Üreticinin zarar etmeyeceği bir taban fiyat belirlenmeli ve marketler üretici maliyet fiyatını gözeterek buna riayet etmeli. Yem desteği talep ediyoruz. Çok zor durumda olan yumurta üreticilerine özel faizsiz kredi desteği istiyoruz. Dubai pazarına girmek için yumurtacılara özel ihracat desteği bekliyoruz. Aksi halde o pazardaki fiyatlarla rekabet edemiyoruz."

    "Önümüzdeki hafta mal yüklemeye başlarız"

    İran üzerinden Doğu ve Körfez ülkelerine göndermek istedikleri yumurtalar için kapanan sınır kapılarını kullanamadıklarını anımsatan Afyon, bu ülkeye yapılacak ihracat için gündeme gelen tren yolunun ise yumurtaların tekerlekli ve soğutmalı tır kasalarında taşınması nedeniyle uygun olmadığını anlattı.

    Afyon, bu nedenle sektör olarak yeni pazar araştırmalarını sürdürdükleri bilgisini vererek, şunları kaydetti:

    "Yeni pazar imkanları da doğdu. Suudi Arabistan ve İsrail mal talebinde bulunuyor. Şu anda resmi prosedür aşamasındayız. Bu ürünleri gemiyle sevk edeceğiz. Bu yeni ihracat pazarlarına ilişkin bağlantılar yapıldı, önümüzdeki hafta da mal yüklemeye başlarız. Kovid-19'dan dolayı ekstra istenen bazı belgeler var, onlar tamamlanırsa sevkiyat başlar. İsrail ile de ticari heyet planlaması yapıyorduk ancak Kovid-19 nedeniyle görüşmeler telekonferans yoluyla sürüyor. Kovid-19 nedeniyle yumurta üretiminin aksadığı Avrupa'dan da yumurta talebi bekliyoruz."

    Bunların yanı sıra başka pazarlar için de çalışma yürüttüklerini belirten Afyon, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri bünyesinde kurduğumuz Dubai Gıda Deposu üzerinden de çevre ülkeler ve Afrika ülkelerine açılmayı planlıyoruz." dedi.

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