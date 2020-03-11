Yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretimi ocakta, Aralık 2019'a göre yüzde 1,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Ocakta 1,8 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken, Ocak 2019'a göre yüzde 6 artışla 102 milyon 837 bin olarak kayıtlara geçti.

Tavuk eti üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,8 artarak 183 bin 713 ton oldu.

Hindi eti üretimi ocakta bir önceki aya göre yüzde 21,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 geriledi. Ocakta hindi eti üretimi 4 bin 705 ton oldu.