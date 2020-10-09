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    HaberlerEkonomi Haberleri Yumurta üretimi arttı
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    09.10.2020 - 10:46 | | AA

    Yumurta üretimi arttı

    Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 3,1 artarak 1 milyar 590 milyon 126 bin adet oldu.

    Yumurta üretimi arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, tavuk yumurtası üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 590 milyon 126 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

    Ağustosta kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 9,8 azalarak 89 milyon 389 bin adet olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre de kesilen tavuk sayısı yüzde 4 azaldı.

    Tavuk eti üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 10,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 4,4 geriledi. Bu dönemde tavuk eti üretimi 156 bin 605 ton oldu.

    Hindi eti üretimi ise ağustosta aylık yüzde 8,1 azalırken, yıllık yüzde 9,4 artış gösterdi. Söz konusu ayda hindi eti üretimi 5 bin 167 ton olarak kaydedildi.

    Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre hindi eti üretimi yüzde 9,3, tavuk eti üretimi yüzde 2,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6 artarken, tavuk yumurtası üretiminde değişim gözlenmedi.

    Alo Fetva Hattı'na sordular: Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?Alo Fetva Hattı'na vatandaştan gelen her türlü soru, görevli vaizlerce yanıtlanıyor. Günde yüzlerce sorunun geldiği fetva hattına 'Dolarla sadaka verdim, dolar artınca sevabım artar mı?' gibi ilginç sorular kadar, 'Koronavirüsten ölenin cenazesi yıkanır mı?', 'Kolonya ve dezenfektandaki alkol haram mı?' soruları da sıkça soruldu.
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