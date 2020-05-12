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    HaberlerEkonomi Haberleri Yumurta üretimi düştü
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    12.05.2020 - 10:53 | | AA

    Yumurta üretimi düştü

    Türkiye'nin yumurta üretimi martta aylık bazda yüzde 1,3 azalışla 1,7 milyar adet oldu.

    Yumurta üretimi düştü

    Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, yumurta üretim miktarı martta bir önceki aya göre yüzde 1,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Bu dönemde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

    Mart ayında kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 13,2 artarak 110 milyon 302 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre de kesilen tavuk sayısı yüzde 10,5 arttı.

    Tavuk eti üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 10,9, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9,3 arttı. Bu dönemde tavuk eti üretiminin 191 bin 629 ton olduğu görüldü.

    Hindi eti üretimi aylık bazda yüzde 20, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artış gösterdi. Martta hindi eti üretimi 5 bin 86 ton oldu.

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