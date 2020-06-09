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    HaberlerEkonomi Haberleri Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu
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    09.06.2020 - 10:42 | | AA

    Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

    Cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

    Yurt dışından cep telefonu getirenler dikkat! Gümrük müdürlükleri belli oldu

    Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, cep telefonlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, Atatürk Havalimanı Kargo, Erenköy, Manisa, Mersin ve Muratbey gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

    Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesi'ne getirilen cep telefonları için yeni hükümler uygulanmayacak.

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