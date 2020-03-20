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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon
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    20.03.2020 - 14:55 | | AA

    Son dakika: Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon

    Son dakika haberlere göre, Mardin merkezli 5 ilde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle Türkiye'ye getiren ve sahte evrakla tescil işlemleri yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

    Son dakika: Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon

    Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yurt dışından lüks araçları sahte belgelerle yurda sokan ve sahte evrakla tescil işlemleri yaptırıp milyonlarca lira vergi kaybına neden olan suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

    Son dakika: Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon

    Mardin, Diyarbakır, İstanbul, Ankara ve Batman'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.M, C.M, E.G, M.S.D, H.M.E, E.İ, K.A. ve H.S. gözaltına alındı.

    Son dakika: Yurt dışından sahte belgelerle getirdikleri lüks araçları satan suç örgütüne operasyon

    Soruşturma kapsamında çok sayıda lüks araca el konuldu.

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