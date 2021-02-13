Yurt içi piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı takip edilirken, 15 Şubat haftasının gündeminde, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları ve yoğunlaşan veri gündemiyle birlikte TCMB'nin faiz kararı bulunuyor.

Bu hafta, dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 108 milyonu aşarken, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına karşın, ekonomik aktiviteye ilişkin karışık sinyaller üreten veriler ve Avrupa'da kısıtlamaların artırılabileceğine yönelik endişeler küresel pay piyasalarında yukarı yönlü hareketleri törpüledi.

Yetkililerin, küresel ölçekte mali desteklerin devam etmesinin gerekliliğini vurgulayan açıklamaların devam etmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini ikinci haftaya taşıdı ve yüzde 1,20 ile 20 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını ve yakında ödeme türü olarak Bitcoin'i kabul etmeyi planladığını duyurmasının ardından konuyla ilgili gelişmeler de gündemin odağına yerleşti. Açıklama sonrası Bitcoin'in fiyatı 48.950 dolarla rekor kırdı.

Brent petrolün varil fiyatının 62,5 dolarla 20 Ocak 2020 haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıkması haftanın öne çıkan fiyatlamalarından biri olurken analistler, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun petrol arzındaki kısıtlamaları ve ekonomide toparlanma beklentilerinin söz konusu fiyatlamada etkili olduğunu ifade etti.

New York borsasında yükseliş hızı azalsa da rekorlar kırıldı

Piyasaların gündeminin odağındaki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı devam ederken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in teşvik paketinin uygulamaya konulması halinde ekonominin gelecek yıl tam istihdam düzeyini yakalayabileceğine ilişkin açıklamaları ekonomide hızlı toparlanma beklentilerini artırdı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, işsizlik programlarının süresi dolmadan ekonomik destek paketinin onaylanmasını beklediğini belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, hafta içinde yaptığı konuşmada iş gücü piyasasına değinerek "Erken dönemdeki şaşırtıcı toparlanma hızına rağmen güçlü bir iş gücü piyasasından halen çok uzağız." ifadesini kullandı. Destekleyici para politikasının devam edeceği sinyalini veren Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını atlatılana kadar politika desteğinin geri çekilmesinin düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de bu hafta açıklanan veriler ise karışık bir görünüm ortaya koydu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta beklentilerle paralel bir seyir izleyerek aylık yüzde 0,3 artış kaydetti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 6 Şubat ile biten haftada 793 bine gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin ve salgın öncesi dönemdeki seviyelerin üzerinde gerçekleşti.

Demokratların hava yolu şirketlerinin desteklenmesine yönelik 14 milyar dolarlık kaynak ayırmayı planladığına ilişkin haberler ise hava yolu şirketlerinin hisselerinin alıcılı seyretmesine neden oldu.

Bu gelişmelerle yükseliş eğilimini koruyan New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 değer kazandı ve böylece üç endekste tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışlarını gerçekleştirdi.

15 Şubat ile başlayan haftanın veri takviminde, salı yayımlanacak New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe konut satışları, cuma ise imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. ABD'de piyasalar pazartesi günü tatil nedeniyle olacak.

Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi

Avrupa tarafında, İtalya'da eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin mutabakat hükümeti kurmak için başlattığı görüşmelerin olumlu geçtiğine ilişkin haberler pay piyasalarını desteklese de, Kovid-19 salgınında mutasyon riski ve alınan tedbirlerin bölgesel olarak uzatılabileceği haberleri yukarı yönlü hareketleri törpüledi.

Şirket finansal sonuçlarının etkisiyle borsalarda hisse ve sektör bazlı hareketler belirginleşti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, ülkede 2020 yılının son çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,5 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1 artış gösterdi. 2020'nin tamamında ise yüzde 9,9 küçülen İngiltere ekonomisi, Avrupa çapında aşırı soğukların ve donun görüldüğü 1709 yılından bu yana yaşanan en sert daralmayı kaydetti.

Almanya'da TÜFE ocakta 2020'in aynı ayına kıyasla beklentiler dahilinde yüzde 1 seviyesine yükseldi. Enflasyon, ocakta aylık bazda da yüzde 0,8 artış kaydetti.

Sanayi üretiminin aralıkta değişmediği Almanya'da, Mayıs 2020'den beri sanayi üretiminde devam eden yükseliş son buldu.

Bu gelişmelerle Euro/dolar paritesi haftanın ilk dört günüde üst üste yükselmesinin ardından son işlem gününde hafif gerileyen parite haftayı yüzde 0,6 artışla 1,2120'den tamamladı. Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

Gelecek hafta pazartesi Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, salı büyüme ve Almanya'da ZEW endeksleri, Çarşamba İngiltere'de TÜFE, perşembe Euro Bölgesi'nde TÜFE ve tüketici güven endeksi ile cuma Avrupa genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Çin'de tatil devam ediyor

Asya borsalarında, haftanın ikinci yarısında bir çok ülkede işlem gerçekleşmese de ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel alıcılı bir seyir izlendi.

Hafta içinde Japonya'da açıklanan ödemler dengesi aralıkta 1 trilyon 166 milyar yen fazla ile beklentilerden iyi gelirken, ÜFE ocakta yüzde 1,6 azalışla tahminlere paralel gerçekleşti. Çin'de TÜFE, ocakta yıllık yüzde 0,3 gerilerken, Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 5,4 ile 1999 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle bu hafta, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,57, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 4,54 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti.

Gelecek hafta, pazartesi Japonya’da büyüme, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı ile cuma TÜFE verileri takip edilecek. Bununla birlikte tatil nedeniyle, Çin borsaları pazartesi, salı ve çarşamba günü kapalı olacak.

Türk lirası güçlenmeye devam ediyor

Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel karışık bir seyir izlenirken, düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL 7,0088-7,1401 bandında hareket etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı verilere göre geçen yıl aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 9 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 12,1 artış oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı dönemde sanayi üretiminin iyi bir performans gösterdiğini kaydederek, veri sonrası 2020 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin yukarı revize edileceğini kaydetti.

TCMB verilerine göre, cari işlemler hesabı geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. Böylece 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise kasımda yüzde 12,9'a çıktı. Bu gelişmelerle, hafta içinde 7,0088 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, üst üste dördüncü haftada da gerilemesinin ardından haftalık bazda yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,0289'dan kapandı.

BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,74 değer kazanarak 1.538,44 puandan kapanış yaptı. Açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle borsada hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin arttığı görüldü.

Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nda

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550-1.570 bandının önemli direnç bölgesi konumuna geldiğini belirterek, 1.525 ve 1.505 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde perşembe günü TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu yüzde 17 olan politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte ocak ayındaki karar metninde çok güçlü bir iletişim dilinin kullanıldığına dikkati çeken analistler, karar metnindeki olası değişikliklerin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Ocaktaki toplantı sonrası açıklanan karar metninde özellikle "2021 yıl sonu enflasyon tahmin hedefi dikkate alınarak sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürüleceği" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" şeklindeki yönlendirmeler piyasalarda olumlu karşılık bulmuştu.

15 Şubat haftasında pazartesi bütçe dengesi ve konut satışları, salı konut fiyat endeksi, perşembe tüketici güven endeksi ve cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in kredi notu değerlendirme raporuyla birlikte hafta boyunca şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.