Yurt içi seyahate 49 milyar harcadık

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreği ve 2019 yılı ‘Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması’ sonuçlarını açıkladı.



Akrabalar sağ olsun



Yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam harcamalar, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 21.5 artarak 48 milyar 910 milyon 856 bin lira olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 91.9’unu 44 milyar 945 milyon 860 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 8.1’ini ise 3 milyar 964 milyon 996 bin lirayla paket tur harcamaları kapsadı.

Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 435 milyon 347 bin geceleme sayısıyla en çok ‘arkadaş, akraba evinde’ konakladı. Bunu 115 milyon 366 bin gecelemeyle ‘kendi evi’, 42 milyon 713 bin geceleme sayısıyla ‘otel’ takip etti.