Yurtdışı memurlara eğitim için yardım

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yurtdışında görev yapan memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurt dışında eğitim-öğretim görenleri için verilen eğitim yardımında düzenlemeye gidildi.

Buna göre, eğitim yardımı ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 50’si, 23 yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 30’u oranında hesaplanacak ve aylık bazda ödenecek.

Avans düzenlemesi

Eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının yüzde 15’ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10’unu aşamayacak.

Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmeyecek. Sürekli görevle yurtdışında bulunan ve aylıklarını karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben avans ödenebilecek. Verilen avans ilgililerin ölümü halinde geri alınmayacak.