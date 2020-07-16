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    16.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Yurtdışı memurlara eğitim için yardım

    Sürekli görevle yurtdışında bulunan memurlar, birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı aylığının yüzde 15 kadar eğitim yardımı alabilecek.

    Yurtdışı memurlara eğitim için yardım

     

    Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yurtdışında görev yapan memurlara, aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklarından yurt dışında eğitim-öğretim görenleri için verilen eğitim yardımında düzenlemeye gidildi.

    Buna göre, eğitim yardımı ilk, orta ve lise öğrenimine devam eden her bir çocuk için, eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 50’si, 23 yaşından büyük olmamak üzere lisans düzeyinde üniversite öğrenimine devam eden her bir çocuk için ise eğitim-öğretim yılı masrafının yüzde 30’u oranında hesaplanacak ve aylık bazda ödenecek.

    Avans düzenlemesi

    Eğitim yardımı, çocuğun öğrenim gördüğü ülke için birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun karar çerçevesinde hesaplanan yurtdışı aylığının yüzde 15’ini, üniversite öğrenimi görenler için yüzde 10’unu aşamayacak.

    Servis, kurs ve yemek ücretleri ile benzeri ödemeler eğitim-öğretim yılı masrafı kapsamında kabul edilmeyecek. Sürekli görevle yurtdışında bulunan ve aylıklarını karar kapsamında alan personele, müteakip ayın aylığına mahsuben avans ödenebilecek. Verilen avans ilgililerin ölümü halinde geri alınmayacak.

    FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki evinin önünde protestoABD'deki Türk toplumu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin, dördüncü yıl dönümünde, terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftliğinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
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