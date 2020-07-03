Artvin Yusufeli ilÃ§esinde yapÄ±mÄ± sÃ¼ren ve tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda 275 metre gÃ¶vde yÃ¼ksekliÄŸi ile TÃ¼rkiye'nin en yÃ¼ksek, 'Ã§ift eÄŸrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dÃ¼nyanÄ±n 3'Ã¼ncÃ¼ en yÃ¼ksek barajÄ± olacak olan Yusufeli BarajÄ±â€™nda Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ±yla birlikte inÅŸaat sahasÄ±nda bir dizi Ã¶nlemler alan firma, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n aksamamasÄ± iÃ§in ÅŸantiyenin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±, 4 bin 500 iÅŸÃ§iÂ ÅŸantiyede hazÄ±rlanan alanlarda konaklamaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 3,5 aydÄ±r evlerine gidemediklerini ifade eden iÅŸÃ§iler, iÅŸ bÄ±rakarak taleplerini yÃ¶netime bildirdi. Åžirket, Ä°l Pandemi Kuruluâ€™yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra iÅŸÃ§ilere, evlerine gitmeleri iÃ§in izin verdi.



â€˜ÅžANTÄ°YEMÄ°ZDE EN UFAK BÄ°R VAKA YAÅžAMADIKâ€™



Yusufeli BarajÄ± Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FeridÃ¼n Ãœnsal, pandemiden dolayÄ± iÅŸÃ§ilerin ÅŸantiyede kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ancak iÅŸÃ§ilerimiz yakÄ±n Ã§evrelerine gidip gelmek noktasÄ±nda taleplerini bizlere ilettiler. Bizde ilgili kurumlara bu durumu sorduk. Daha sonra evlerine nasÄ±l gitmeleri gerektiÄŸini ve hangi kurallara uyulmasÄ± gerektiÄŸini anlatarak, izin verdik. Bununla ilgili Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bir dÃ¼zenleme yapacaÄŸÄ±z. Åžantiyede karantina uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in gÃ¼nlÃ¼k eve gidip gelme durumu olmadÄ±. Onun haricinde personelimize izin verdik. Ä°zin gÃ¼nlerinde Ã§Ä±ktÄ±lar ve geri dÃ¶ndÃ¼klerinde Covid-19 testi yaptÄ±k, test sonucu negatif Ã§Ä±kan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tekrar iÅŸlerine dÃ¶ndÃ¼ler. 4 bin 500 personelimiz var, bu personelin yarÄ±sÄ±nÄ± pandemi sÃ¼resinde izne gÃ¶nderdik. Ä°zinli iÅŸÃ§iler gelinde diÄŸer iÅŸÃ§ilerimizi gÃ¶nderdik. Bu sÃ¼reÃ§te ÅŸantiyemizde en ufak bir vaka yaÅŸamadÄ±k. Bunun nedeni de ÅŸantiyede alÄ±nan tedbirlerdir" diye konuÅŸtu.Â