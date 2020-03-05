Yusufeli Barajı inşaatında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 76'ya ulaştı

Vali Doruk, Yusufeli Barajı ve HES inşaat sahasındaki toplantı salonunda basına kapalı gerçekleştirilen aylık koordinasyon toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Doruk, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin en önemli prestij projelerinden olduğunu belirterek, inşaat çalışmalarının bir bütün olarak aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Baraj inşaatının dörtte üçünün tamamlandığını, bugün itibarıyla yüzde 76 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığını bildiren Doruk, planlanan süreçte adım adım sona doğru ilerlediklerini söyledi.

Vali Doruk, Yusufeli Barajı'nın çift eğrilikli beton kemer baraj sınıfında temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en yüksek barajı olacağına işaret ederek, "Baraj gövde yüksekliğimiz 190 metreyi geçti. Gövde inşaatında 2 milyon 648 bin metreküp gövde betonu döküldü. Toplamda da 4 milyon metreküp beton dökülecek." dedi.

Baraj gövde inşaatıyla eş zamanlı olarak enerji yapıları denilen, yer altında inşa edilen santrallerin yapımının da sürdüğünü aktaran Doruk, "Her biri 186 megavat gücünde 3 ayrı üniteden oluşan santralin toplam kurulu gücü 558 megavat. Birinci ünitede salyangoz adı verilen yapıların imalatı devam ederken ikinci ve üçünü ünitede de beton dökümü yapılıyor." diye konuştu.

Doruk, işletmeye alındığında üretilecek enerjiyle 650 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip olacak barajın ülke bütçesine yıllık 1 milyar 250 milyon lira katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplantıya, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Kasap, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Doruk ve beraberindekiler, toplantının ardından baraj inşaatında incelemelerde bulundu.