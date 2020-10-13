Yusufeli Barajı yolu 2021’de tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inceleme ziyareti yaptığı Artvin’de konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu projemizde Artvin’in eşsiz doğal güzelliklerini korumak hedefiyle 55 bin 800 metre yani yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda 40 tünel yapıyoruz. Yeni proje kapsamında 1761 metre uzunluğunda 17 köprü ve 8 bin 639 metre uzunluğunda açık kazı da mevcut. 55 bin 800 metre tünelin 55 bin 500 metrelik kısmını yani neredeyse tamamının tünel kazı ve destekleme işlerini bitirdik. 35 bin 715 metrelik kısmında yani yüzde 64’ünde tünel nihai kaplamasını tamamladık. Köprü imalatlarında da çok önemli aşamalar kaydettik ve yüzde 83 seviyelerinde de imalatları bitirdik. Ayrıca 6 bin 100 metrelik yolun üst yapısını bütün bir sıcak kaplama olarak tamamladık. Projenin tamamını 2021 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Projemiz tamamlandığında Yusufeli-Artvin-Erzurum yolu çok daha güvenli olacak, açılan 40 tünel ile artık ağır kış şartlarından etkilenmeyecek ve güzergahımız her daim açık kalacak.”