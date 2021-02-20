Yuvayı Talih Kuşu yapıyor!

Mart ayı sonunda oyunseverlerle buluşacak olan “Ev Kazan”, Türkiye’de şans oyunları pazarında ilk olma özelliği de taşıyor. Oyun, oyunseverlere karşılığı nakit olacak şekilde ev kazandırma fırsatı sunacak. Salı ve cuma günleri haftada 2 kez gerçekleşecek “Ev Kazan” çekilişlerinde büyük ikramiye en az 1 milyon TL olacak.



Tüm çekilişler canlı



Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.



Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.