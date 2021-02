Yüzde İndirim Hesaplama Nasıl Yapılır? Yüzde İndirimi Hesaplama Yöntemi

Yüzde indirim yapabilmek için kolay bazı işlemler bulunuyor.



Yüzde İndirim Hesaplama Nasıl Yapılır?



Yüzde indirimi yapabilmek için öncelikle, bir ürünün fiyatı ve indirim yapılan oran gerekir. Bu iki durum söz konusu olduğunda, kolaylıkla yüzde indirimi yapılabilir. Yüzdelik hesaplama için birçok yöntem bulunuyor. İnsanlar bu hesabı kolay bir şekilde yapabilmek için, birçok araştırma yapıyor. Bir sayının yüzdelik oranlarını hesaplamak mümkündür.



Yapılan bu hesaplama sayesinde yapılan indirim ortaya çıkartılır. Her fiyatın kolayca indirim oranı hesaplanabilir. Verilen fiyat ve yüzde indirimi üzerinden bir hesap yapılarak, ne kadar bir indirim yapıldığı fiyat bazından belirli olur. Kolay matematik işlemleriyle bu durumun içinden çıkılabilir.



Bir ürünün fiyatı 50 TL olduğunu varsayalım. Bu ürüne satıcı tarafından %25 indirim yapılıyor. Ürünün fiyatı ve yapılan indirim oranı bellidir. Bu iki durum üzerinden kolayca bir hesap yapılarak, ürünün net fiyatını bulabiliyoruz. Fiyat 50 TL olduğundan, öncelikle indirim yapılan sayı çarpılır. 50 x 25 = 1250 sonucu çıkarılır. Yüzdelik hesap olduğu için, çıkan bu sonuç 100 sayısına bölünür. 1250 / 100 işlemiyle cevap 12,5 çıkıyor.



Yüzde İndirimi Hesaplama Yöntemi



Yüzde indirimleri fiyat üzerinden yapılan bir hesaplamadır. Belirlenen indirimle sayının işlemi yapılarak kolayca hesaplanabilir. İndirim yapılan fiyatı indirimle çarparak ve daha sonra yüzdelik olduğundan 100 sayısına bölerek, indirim yapılan fiyatı bulabilirsiniz. Bu işlem yapılarak istediğiniz her ürünün indirimli fiyatını öğrenebilirsiniz. Son derece kolay bir formülle, her fiyatın indirimli halini hesaplamak mümkün bir hale geliyor.