Yüzyıllık markalar ‘Vazgeçmek yok’ dedi

Dernek üyelerinin dünyada ve ülkede gerçekleşen çok sayıda kriz ve zor süreçlerle baş ederek markalarını bugünlere taşıdıkları kaydedilen açıklamada, Osmanlı döneminden Cumhuriyetin kuruluşu ve bugüne uzanan süreçte, savaşlar, kıtlıklar, ekonomik krizler, tedarik eksikleri, sosyal dalgalanmalar ve birçok imkansızlıklar yaşandığı anımsatıldı. Bu zor dönemlerde de mutlaka çıkış noktaları bulunabildiği ifade edilen açıklamada, her zaman yeniliklere açık ve sabırlı olmak gerektiği vurgulandı.