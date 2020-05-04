04.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Yüzyıllık markalar ‘Vazgeçmek yok’ dedi
Türkiye’de yüz yılı aşkın süredir faaliyet gösteren köklü markaları çatısı altında toplayan Yüzyıllık Markalar Derneği, “Markaları şüphesiz ki zor günler bekliyor. Bu dönemde çevik bir yapıya sahip olmak, duruma uyum sağlayabilmek ve esneklik çok kritik” açıklamasında bulundu. Dernekten yapılan açıklamada, “Yeter ki birlik beraberlik duygusunu kaybetmeyelim, vazgeçmek yok” ifadeleri kullanıldı.
Dernek üyelerinin dünyada ve ülkede gerçekleşen çok sayıda kriz ve zor süreçlerle baş ederek markalarını bugünlere taşıdıkları kaydedilen açıklamada, Osmanlı döneminden Cumhuriyetin kuruluşu ve bugüne uzanan süreçte, savaşlar, kıtlıklar, ekonomik krizler, tedarik eksikleri, sosyal dalgalanmalar ve birçok imkansızlıklar yaşandığı anımsatıldı. Bu zor dönemlerde de mutlaka çıkış noktaları bulunabildiği ifade edilen açıklamada, her zaman yeniliklere açık ve sabırlı olmak gerektiği vurgulandı.
3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kalktıİçişleri Bakanlığı'nca yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.