Zaman kazandıran hizmetler devrede

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri, Dijital Bankacılık ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, “Hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalarla şubeye gelmeden müşteri olma ve pek çok işlemi dijital ortamda tamamlama imkânı sunuyoruz. Ödüllü altyapımız Alternext üzerinden yenilediğimiz internet bankacılığı ve mobil kanallarımızda gerçekleştirdiğimiz geliştirmelerle müşterilerimize hep daha iyi hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi. Beyzadeoğlu, şöyle konuştu:

İşlem süresi kısaldı

“Pandemiyle birlikte şubede geçirilen zamanı en aza indirmek çok daha önemli hale geldi. Bu değişimle birlikte şubelerde yapılan işlemlerde müşteri tanımlama süresini yüzde 70 oranında kısalttık. Hesap açılışı ve ürün sahibi olma süresini tamamen dijital onaylı bir yapıya çevirerek 9 dakikaya indirdik. Aynı zamanda aldığımız belgeleri de sadeleştirdik. Müşterilerimiz bireysel veya ticari sözleşmelerde, sayfalarca belge ve onlarca imzayla uğraşmadan artık sadece birkaç imzayla süreci tamamlayabiliyor. Temel bankacılık ürünlerine sahip olmaları için eskiden 10’dan fazla imza gerektiren onay sürecini de tamamen kâğıtsız, imzasız ve güvenilir bir şekilde dijital ekrandan yapabiliyorlar. Müşteri tanımlama işlemi gerçekleştiği anda da Alternatif Kart’ını anında teslim alıyor, internet bankacılığı ve vadesiz hesabını hemen kullanmaya başlıyorlar.”