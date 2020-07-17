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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika haberler: Beklenen gün geldi! Ödemeler bugün başlıyor...
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    17.07.2020 - 09:20 |

    Son dakika haberler: Beklenen gün geldi! Ödemeler bugün başlıyor...

    SSK emeklilerinin zamlı maaşları ve ikramiyelerinin ödemelerine bugünden itibaren başlanıyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri de yüzde 5.75’lik zamlı maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak.

    Son dakika haberler: Beklenen gün geldi! Ödemeler bugün başlıyor...

    Emekliler bu ay hem zamlı maaşlarını hem de Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak. Zamlı maaş ve bayram ikramiyeleri ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlayacak, daha sonra BAĞ- KUR emeklileriyle devam edecek.

    SSK, BAĞ-KUR ve memur emeklisine yüzde 5,75 zam yansıtılacak. Zamlı maaşlar bugünden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre hesaplara geçecek. Kurban Bayramı ikramiyeleri de erken ve maaşla birlikte ödenecek.

    Böylece emekliler maaş çekmek için iki kez bankaya gitmek zorunda kalmayacak. Zamlı maaşı ve ikramiyeyi ilk alacak olan emekliler ise SSK emeklileri ile dul ve yetimleri olacak. SSK emeklilerine maaş ödemeleri için son gün 26 Temmuz.

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