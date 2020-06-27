Zeka Gücü ödül getirdi

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Binlerce özel yetenekli çocuğumuzun hayatına dokunma şansı yakaladığımız Zeka Gücü projemiz ile çocuklarımız teknolojiyi daha iyi öğrenirken Türkiye’yi de çok daha iyi noktalara taşıyacak. Turkcell ailesi olarak herkesin hayatını güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.