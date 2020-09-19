Zeka Gücü Sınıfları TEKNOFEST finalinde

Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş iZensan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, bu yıl teknoloji yarışmalarını 21 kategoride düzenliyor. Turkcell tarafından Türkiye’de eğitim veren 10 BİLSEM’de bulunan Zeka Gücü Teknoloji Sınıfları da ürettiği yeni teknolojilerle yarışmada 50 projeyle 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak olan finallere kaldı.



Zeka Gücü Projesi kapsamında Turkcell’in donanımlı materyal desteği sağladığı diğer 35 BİLSEM’de eğitim gören öğrenciler de 67 projeyle finallere kalarak büyük ödül için yarışmaya hak kazandı.



Akıllı Ulaşım, İnsanlık Yararına Teknoloji, Eğitim Teknolojileri, Çevre ve Enerji Teknolojileri, İnsansız Hava Aracı, Tarım Teknolojileri gibi alanlarda projeler üreten genç ekipler, bugüne dek ulusal ve uluslararası yarışmalarda 300’den fazla ödül kazandı.



‘Gurur duyuyorum’



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Zeka Gücü öğrencilerinin göstermiş olduğu başarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Özel yetenekli çocuklarımız için hayata geçirdiğimiz Zeka Gücü Projesi’nin, hem uluslararası camiada hem de yurt içindeki yarışmalarda hak ettiği takdiri görmesi bizleri çok gururlandırıyor. Mühendislerimizi desteklemek için yürütülen TEKNOFEST gibi, ilk yılından itibaren global arenada dahi ses getiren projede Turkcell olarak desteklediğimiz öğrencilerimizin finallerde yarışacağını görmek, teknoloji ve eğitim alanında yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimizin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ispat ediyor. Tüm öğrencilerimize finallerde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.