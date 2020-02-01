‘Zengin toprakların’ kitabını yazdı

Yıldırım, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden tarımda uzun yıllardır verdiği emek ve kazandığı uzmanlığıyla bu alanda yol göstericilerden biri oluyor. ‘Zengin toprakların fakir insanları olmayı hak etmiyoruz’ diyen Yıldırım, Türkiye’nin ‘ithalat’ kıskacından kurtulabileceğini, kırsal alandaki yeni yapıyı, iklim değişikliğini, tarımdaki yeni politikaların etkisini kitabında inceliyor.

Günümüzde ülkeler arasındaki ticaret savaşlarının artık ağırlıklı olarak tarım ve gıda üzerinden yaşandığına vurgu yapan Yıldırım, adeta bir ‘silah’ gibi kullanılan bu sektörde Türkiye’nin yüksek potansiyelini ele alıyor.

‘Doğru kullanılıyor mu?’

Ali Ekber Yıldırım, Türkiye’nin, tüm bu stratejik önem ile coğrafyadan iklime, bitki gen kaynaklarından ticaret olanaklarına kadar potansiyeli göz önüne alındığında haklı olarak ‘bu potansiyel yeterince ve doğru değerlendiriliyor mu?’ sorusuna da yanıt arıyor.

Buradan hareketle Türkiye’nin üretimdeki sorunlarına dikkat çeken Yıldırım, çiftçinin maliyetlerindeki artış, ithalat sorunu ve teşvikler konusunda da detaylı görüşlerini paylaşıyor.

Gıda enflasyonu konusunda, ‘üreticide ucuz-tüketiciye pahalı’ sisteme yönelik eleştiri getiren Yıldırım, bu sistemden kurtulmanın çözüm yollarına ilişkin değerlendirmeler yapıyor.

Üretici de tüketici olursa!

Yıldırım, tarımı ve kırsalı bekleyen en büyük tehlikenin ise, üretici vasfını yitirerek tüketici konumuna geçmeleri olduğuna vurgu yapıyor. Yıldırım, kendi ifadeleriyle, “Bugün köylerde, kırsalda çiftçiler üretimden çekiliyor. Şehirdekiler gibi tüketici konumuna geçiyor. Köylere şehirden ambalajında yumurta, yoğurt, peynir, süt gidiyor. Manav sebze, meyve götürüyor. Pazar kurulan köyler var. Yani bizim üretim yapmasını beklediğimiz kırsalda yaşayanlar da bizler gibi tüketici oluyor” diyor.

Ali Ekber Yıldırım, ‘çıkış yollarına’ ilişkin yaptığı değerlendirmede de şu ifadelere yer veriyor:

“Bu çıkış yolu, öncelikle orta ve uzun vadeli, stratejileri belirlenmiş ulusal bir tarım politikasıyla üretimin planlanması, havza modelinin gerçek anlamda uygulanması, ekilmeyen tarım arazilerinin ekilerek üretimin artırılmasından geçiyor. Kısacası çiftçinin yeniden üretim yapmasını sağlayacak, gelir getiren üretim modellerinin yaşama geçirilmesi gerekiyor. Bunun ön koşullarından birisi çiftçinin üretim yaparken para kazanmasıdır. Çiftçi para kazanırsa üretimi sürdürür, ithalata gerek kalmaz... İnanıyorum ki, ülke yararına doğru politikalarla, çevreyle dost üretimle Türkiye’nin çıkış yolu tarımda olacaktır. Zengin toprakların, fakir insanları olmayı hak etmiyoruz. Karamsar değil, umutluyuz. Umudumuz, tarımda sahip olduğumuz zenginlik ve insanlarımızdır.”