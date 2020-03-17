Zenginler koronavirüs bağışı için sıraya girdi

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın virüsün yayılmasını engellemek için küresel izolasyon ve diğer önlemlere karşı 100 milyon dolarlık bağışta bulunacağını açıkladı.

Alibaba’nın kurucusu Jack Ma ise, koronavirüs aşısının geliştirilmesine yardım için vakfından 14 milyon dolar yardımda bulunurken, ABD’ye 1 milyon maske ve 500 bin test kiti göndereceğini duyurdu. Airbnb CEO’su Brian Chesky ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, dünya genelinde yapılan rezervasyonların iptal edilmesi durumudna bütün misafirlerine geri ödeme yapacaklarını söyledi.

Herkes yardım ediyor

Hedge fon milyarderi Ken Griffin’in firması Citadel, Çin’de virüs nedeniyle en fazla zarar gören bölgeye 7.5 milyon dolar bağışta bulunacak. NBA Wizards’ın sahibi Ted Leonsis, stadlardaki maçların iptal edilmesine karşın çalışmak zorunda kalacak 500 görevlinin ödemesini yapacağını söyledi.

Fransız Bollore Grup CEO’su Vincent Bollore ise koronavirüsün şirketlerini nasıl etkileyeceği konusunda endişeli olmadığını belirtti. Bollore, “Şirketimiz 1882 yılından beri var. Bu süreçte iki dünya savaşı ve pek çok devrim sürecinden geçtik” dedi.

‘Birbirimize bağlıyız’

Paylocity firması başkanı Steve Sarowitz ise kendisi ve ailesinin seyahatlerini kısıtladığını aktardı. Sarowitz, “Koronavirüsten ölümler ve trajik durumlar yaşasak da iyi tarafları da var. Nasıl birbirimize bağlı olduğumuzu ve birbirimize güvendiğimizi, beraber çalışmak zorunda olduğumuzu gördük” diye konuştu.

Zoom adlı online eğitim ve video konferans firmasının kurucusu Eric Yuan, Çin başta olmak üzere, İtalya ve ABD’de hizmetini limitsiz ve ücretsiz yapacağını açıkladı. Yuan, böyle dönemlerde satış ve pazarlama yapmak ve para kazanmak yerine zor durumdaki insanlara yardım etmeye odaklandıklarını kaydetti.