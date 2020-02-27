Zeytin ve zeytinyağı ihracatında hedef Brezilya pazarı

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre Türkiye, zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim'den 31 Ocak tarihine kadar 51 milyon 625 bin dolarlık dış satım yaptı.

Zeytinyağında ise 1 Kasım'dan 31 Ocak'a kadar 34 milyon 140 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Bu dönemde zeytinyağı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 35 azaldı.

Bunun üzerine yeni pazar arayışına giren sektör temsilcileri, ABD, İspanya, İtalya gibi geleneksel pazarların yanına Uzak Doğu'yu ekledi, ardından Brezilya'yı da hedef pazar olarak belirledi.

Zeytin ithalatında ABD'nin ardından ikinci, zeytinyağı ithalatında ise ABD ve İspanya'nın ardından üçüncü sırada yer alan Brezilya'ya 23 Mart'ta ticaret heyeti gönderilecek.

Amaç ambalajlı ürünlerle katma değerli ihracatı artırmak

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında yeni pazar arayışına girdiklerini, bu kapsamda mart ayının sonunda Brezilya'ya ticaret heyeti göndereceklerini söyledi.

Brezilya'nın her yıl yaklaşık 250 milyon dolarlık ithalat yaptığına işaret eden Er, "Bunu özellikle Portekiz ve İspanya'dan ithal ediyorlar. Biz ise yılda yaklaşık 750 bin dolarlık zeytinyağı ihraç ediyoruz. Hatta Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üreticisi olduğu onlar tarafından çok da bilinmiyor. Bize düşen burada Türk zeytin ve zeytinyağını tanıtmak." dedi.

Organizasyon kapsamında ikili iş görüşmeleri yapacaklarını ifade eden Er, amaçlarının kutulu ve ambalajlı ürünlerle katma değerli ihracatı artırmak olduğunu dile getirdi.

Er, Brezilya'da üretimin de kısıtlı olduğuna dikkati çekerek, "Özellikle zeytinyağına çok büyük ilgi var. Bu pazardan Türkiye'nin de pay alması gerekir. Orada tadım etkinlikleri de yapacağız. Marketlerde pazar araştırması yapacağız, süpermarket zincirlerinin satın alma müdürleriyle bir araya geleceğiz." diye konuştu.