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    HaberlerEkonomi Haberleri Zeytinin rekoltesi düştü, yağının fiyatları arttı
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    06.10.2020 - 10:32 | | DHA

    Zeytinin rekoltesi düştü, yağının fiyatları arttı

    Mersin'in Erdemli ilçesinde zeytin hasadı başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, bu yıl zeytinde yüzde 30’luk rekolte kaybı beklediklerini kaydetti. Üreticiler ise rekoltenin düşüşünden ettikleri zararı, zeytinyağı fiyatlarının artmasıyla karşılamayı beklediklerini söyledi.

    Zeytinin rekoltesi düştü, yağının fiyatları arttı

     

    Yıllık 20 bin ton zeytinin üretildiği Mersin'in Erdemli ilçesinde hasat başladı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, 2009 yılında ilçede ilk zeytinyağı fabrikasının açıldığını, o dönemler ise yılda 5 bin ton üretim yapıldığını kaydetti. Günümüzde ilçede 4 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu dile getiren Şahin, havaların sıcak olması ve iklim dengesizliği nedeniyle rekoltede yüzde 30 düşüş beklendiğini anlattı. Şahin, düşük rekoltenin zeytinyağı fiyatlarına yansıyacağını aktararak, “Üreticilerimiz rekolteden yaşadığı kaybı fiyatlardan kurtaracaktır. Tüm üreticilerimize bol bereketli hasat sezonu dilerim” dedi.

    Zeytin üreticilerinden İsmet Can, daha önce bir ton zeytin hasat ettiği bahçesinde bu yıl 600 kilo zeytin topladığına değindi. Can, “Zeytinyağı fiyatlarında artış olduğu için inşallah rekolte kaybını yağ fiyatlarından çıkarırız” dedi.

    ZEYTİNYAĞINDA KALİTE YÜKSEK

    Zeytinyağı fabrika sahibi Mehmet Gök ise ekim ayı ortalarında başlaması beklenen hasadın erken başladığını bildirdi. Gök, “Geçen yıl litresi 15 TL olan zeytinyağının fiyatı bu yıl 20 TL’ye yükseldi. Üreticilerimizin zeytininin yağını çıkarttık. Rekolte düşüklüğü nedeniyle sıra beklenmiyor ve hemen yağın sıkımı yapılıyor. Bu yıl zeytinin kalitesi de çok güzel. Asit oranı düşük” diye konuştu.

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