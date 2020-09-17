Zeytinyağı tağşişinde Ayvalık’ın adı var

Gıdada taklit ve tağşiş yapanların büyük çoğunluğu, ‘değerli’ ürünleri tercih ediyor. Bu kapsamda tağşiş yapılan ürünlerin başında zeytinyağı var. Önceki gün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından teşhir edilen firmalar arasında da yine zeytinyağında tağşiş yapanlar oldukça fazlaydı. Zeytinyağını ucuza getirmek için kullanılan başlıca yöntem ise pamuk yağı karıştırmak. Bu sayede birkaç liraya mal edilen yağ, ‘zeytinyağı aroması’ ve renk katalizörü ile litresi 20 liranın üzerinde satılıyor. Zeytinyağında tüketici algısından faydalanmak isteyen sahte gıdacıların adresi ise ‘Ayvalık’ oluyor. Dünyada da marka haline gelen Ayvalık zeytinyağı için tüm bölge seferber oldu. Buna göre, ‘Ayvalık’ ismini kullanarak tağşiş ve taklit yapan firmalar sıkı takipte. Bunun için Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve esnaf da teyakkuzda. Markayı haksız kullanıp taklit ve tağşiş ederek internet ve marketler üzerinden satış yapan firmalar hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.

Online sorun

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, bu gıda sahteciliğinin büyük oranda online kanallar üzerinden yapıldığını vurgularken, “Mesela Türkiye çapında ünlü bir online alışveriş sitesi üzerinden bu sahtekarlığın yoğun olarak yapıldığını gördük. Kendilerine yazı yazdık, ihtar çektik. Bize 11 avukat imzalı bir yazı geldi. ‘İnternet yasalarına göre bunun bizim üzerimizden satılması açısından bir sıkıntı’ yok anlamında. Evet, doğru. Kanunen bunun önüne şu anda geçilemiyor” dedi. Toptan satışta en ucuz zeytinyağı fiyatının 25 lira olduğunu belirten Büyükçıvgın, “Ama internette perakende fiyatı 5 litre yağ için 90 lira. Bu mümkün mü? 2019 verilerine göre, Türkiye genelinde üretilen toplam zeytinyağı 179 bin ton. Ayvalık’ta en iyi yıl üretilen toplam 6 bin tondur. En iyi ihtimalle 2 bin tonu sızma olarak çıkar. Ama internete baksanız on binlerce ton yağ satılıyor” diye konuştu.

‘Ortak değerimiz’

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık ile hiçbir ilgisi bulunmayan firmaların ürünlerini Ayvalık zeytinyağı ibaresini kullanarak pazarladığına dikkat çekerken, bunun en büyük zararını ise tüketicinin yaşadığını söyledi. Markanın algısının da olumsuz etkilendiğini anlatan Başkan Ergin, “Zeytin ve zeytinyağı Ayvalık’ın olduğu kadar başta Körfez bölgesi olmak üzere tüm Balıkesir’in ortak değeridir. Konunun TBMM gündemine ivedilikle taşınması gerekiyor. Onlar için dosyalar hazırlayarak bu sorunun ne kadar derin olduğunu anlatacağız” dedi.

‘Adresi ve kendisi yok’

Çoğu internet satışları üzerinden yapılan tağşişli zeytinyağı olduğunu anlatan Mustafa Büyükçıvgın, sitelerde tüketiciye verilen adreslerin ise çoğunun sahte olduğunu söyledi. Büyükçıvgın, “İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile adreslere, depo ya da satış yerlerine gidiyoruz ama öyle bir firma yok. Zaten Ayvalık’taki yerel firmaların tağşişli ürünle de ilgisi yok. Bizim için zeytinyağı çok kıymetlidir. Gıda güvenliği de öyle. Firmalarımız ya da esnafımız buna tenezzül etmez. Ürünün az olduğu yıl az kazanır yine de bir kere bile tahlillerde kötü bir sonuca ulaşmadık. Ancak internet üzerinden satış yapan pek çok firma, Ayvalık algısına zarar veriyor” diye konuştu.

Yeni yasa geliyor

Gıdada taklit ve tağşişe ağır yaptırımlar içeren gıda, tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin kanun teklifi TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Bu alanda önemli bir paket olan teklifin TBMM açıldığında ilk gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Yüksek para cezaları ve hapis cezaları başlıca yaptırımlar olacak.