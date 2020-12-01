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01.12.2020 - 11:58 | | AA

Zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların istihdamı için oluşturulan korumalı işyerlerine 6 ayda 222 milyon 491 bin lira destek sağladı.

Zihinsel ve ruhsal engellilerin istihdamı için 6 ayda 222 milyon liralık destek

Bakanlık, "korumalı işyerleri" modeli ile iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli kişilerin devlet desteğiyle istihdam edilmelerine olanak tanıyor.

Bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişiler çalışabiliyor.

Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 8 engellinin istihdam edilmesi gerekiyor. Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor.

Her engelli çalışan için aylık 851 lira destek

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre yılın ilk altı aylık döneminde korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 805 lira destek sağlayan Bakanlık, toplam 222 milyon 491 bin lira ödenek aktarımında bulundu.

Bakanlığın ikinci 6 aylık dönem için engelli çalışan başına sağladığı destek ise aylık 851,95 liraya yükseltildi.

Bir yıllık destek miktarı 500 milyon lirayı aştı

Bakanlığın korumalı işyerleri için 2019'da aktardığı toplam kaynak ise 577 milyon 19 bin lira oldu.

2019'un ilk 6 ayında her bir engelli için aylık 720,33 lira, ikinci 6 aylık döneminde ise 763,69 lira ödeme yapıldı.

"Engelli İş Koçluğu" uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak

Öte yandan Bakanlık tarafından engelli bireylerin işe uyum süreçlerinin takip edilmesi, iş hayatında karşılaştıkları zorlukların giderilmesi amacıyla da Engelli İş Koçluğu uygulaması sürdürülüyor.

Halihazırda 51 ildeki 72 birimde yürütülen Engelli İş Koçluğu, 81 ilde yaygınlaştırılacak.

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