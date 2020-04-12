Zihni sinir korona icatları!

Tuvalet kâğıdı kaç gün yeter?



Evde karantina sürecinde başta Avrupa olmak üzere ülkemizde de en çok talebin arttığı ürünlerden biri tuvalet kâğıdı oldu. Bunu gören uygulamacılar, tuvalet kağıdınızın size ne kadar yeteceğini hesaplayan online bir hesap makinesi geliştirdi.



Uygulama şu anda sadece İngilizce. Online ‘Coronavirus Toilet Paper Calculator’ (Koronavirüs Tuvalet Kağıdı Hesap Makinesi) adlı uygulamayla ihtiyacınızı saptayabiliyorsunuz. Hesap makinesi size kaç tane tuvalet kağıdı rulosu kaldığını, günde kaç kez tuvalete gittiğinizi ve stoğunuzun ne kadar yeteceğini söylüyor. Sizin karantina sürecinde ne kadar tuvalet kağıdına ihtiyacınız olduğu yönünde tahminde bulunuyor.



El yıkamayı hatırlatıyor



Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik ve özellikle el yıkama öne çıkıyor. Bu durum sağlık ve kişisel bakım uygulamalarının daha çok kullanılmasını sağlıyor. Türkiye’ye Bilkom distribütörlüğünde getirilen Fitbit, akıllı saatlerine yeni bir özellik ekledi. CleanClues saat kadranı ile el hijyeni sağlamayı kolaylaştırıyor. CleanClues adlı Fitbit saat kadranı, el yıkama konusunda kullanıcıları uyarıyor. Saat başı titreşim ve bildirimle el yıkama uyarısı yapan uygulama, elinizi yıkamaya başladığınızda 20 saniyelik geri sayımı da başlatarak el yıkama adımınızı tamamlamanızı sağlıyor. Böylece 1 saatlik süreç yeniden başlıyor. Fitbit akıllı saatler, uyku, kalp atışı takibi gibi özel uygulamaları sayesinde sağlığınızı yakından takip etmenize ve gelişiminizi gözlemlemenizi de sağlıyor.



Taşınabilir kapı kolu



Kapı kolları bakteri yuvası. Bu dönemde sık sık dezenfekte edilmeleri öneriliyor. Ancak dışarıda bir binaya ya da hastaneye gitmek zorundaysanız ne yapacaksınız? Bu soruna karşı farklı ülkelerde taşınabilir kapı kolları geliştirildi. İngiltere Londra merkezli tasarımcı Steve Brooks, ‘hygienehook’ (hijyenik kanca) adıyla taşınabilir kol geliştirdi. Cebe sığacak kadar küçük, temizlenebilir materyalden yapıldı.



Dört farklı versiyonu var. Bu alanda üç boyutlu baskı da işin içine girdi. Yine İngiltere’de Welshman Wyn Griffiths ise, elleri kullanmaya gerek olmayan bir kapı açma aparatı geliştirdi. Bu taşınabilir cihazı kapı koluna takıp ön kolunuzla açabiliyorsunuz. 3D tasarım olarak bunu online’da ücretsiz dağıtan Griffiths, insanlardan bunu basıp ihtiyaç olan her yere yaymasını istiyor.



ATM’deki kâğıt parayı temizliyor



Salgın sürecinde kâğıt paralar da bakteri ve virüs tehlikesine karşı öne çıktı. İTÜ Arı Teknokent firması Money Shower, ATM’lere uygulanan ve kâğıt paraları koronavirüs dahil tüm bakteri ve virüslerden yüzde 99 oranında arındıran kağıt para dezenfeksiyon modülü geliştirdi. Money Shower’ın kurucusu Furkan Eruçan, ultraviyole ışınının (UVC) tüm bakteri ve virüsleri yok ettiğini öğrenince ortağı Kübra Karakoç’la beraber UVC tabanlı bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojiyi ATM’ler üzerinde test edip patentini aldılar.



Kâğıt para dezenfeksiyon modülüyle tüm ATM’leri 15 dakikada hijyenik hale getirebiliyorlar. ATM’den para çekmek isteyenler bu modülle gönül rahatlığıyla paralarını çekebiliyorlar.



Aman yüzüne dokunma!



Dünyada farklı startup’lar koronavirüsle mücadelede ilginç uygulamalara imza atıyor. Uzmanlar elleri sık sık yıkamak yanında elin yüze götürülmemesi konusunda uyarıda bulunuyor.



Slightly Robot adlı startup bunu engellemek için bir akıllı bileklik geliştirdi. Immutouch akıllı bileklik yüzünüze dokunduğunuzda titreşim yayarak sizi uyarıyor. Bileklik elinizin hareketini saniyede 10 kez hissedebilen bir ivmeölçer kullanıyor. Immutouch’ı ayarladığınızda, göz, burun ya da ağzınıza dokunduğunuzda ya da dokunmak üzere olduğunuzda size uyarı geliyor. Bilekliğin mobil uygulamasını da telefonunuza indirerek bu yöndeki gelişiminizi takip edebilirsiniz. Bu sayede psikolojik olarak da kendinizi yüzünüze dokunmamanız gerektiği konusunda eğitiyorsunuz.

