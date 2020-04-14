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    HaberlerEkonomi Haberleri Zincir marketlerde maliyetine "balık" satışı günleri sürüyor
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    14.04.2020 - 12:38 | | AA

    Zincir marketlerde maliyetine "balık" satışı günleri sürüyor

    Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyası kapsamında zincir marketlerde yarın, 16 ve 17 Nisan'da Karadeniz somonunun, 20-23 Nisan'da da alabalığın maliyetine satılacağını bildirdi.

    Zincir marketlerde maliyetine "balık" satışı günleri sürüyor

     

    Sinan Kızıltan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde "Evde Hayat, Sofrada Balık" kampanyasının başlatıldığını, zincir marketlerde üç gün süreyle çipura ve levreğin maliyetine satıldığını hatırlattı.

    Kampanyanın devam edeceğini belirten Kızıltan, "Aynı kampanya 15-16-17 Nisan’da Karadeniz somonu, 20-21-22-23 Nisan’da alabalık için yapılacak." ifadesini kullandı.

    İhracatın sürdüğünü belirten Kızıltan, şunları kaydetti: "Türkiye'den yılın ilk çeyreğinde 66 ülkeye 47 bin 670 tonluk su ürünleri ihraç edildi. 248,1 milyon dolar gelir elde edildi. Bu dönemde Hollanda, İtalya ve Japonya en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu. Hollanda'ya 37 milyon dolar, İtalya'ya 31 milyon dolar ve Japonya'ya 24 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi."

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