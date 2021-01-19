Zincir ve antifrize rağbet arttı, lastikler depodan çıktı

Araç sahipleri bu dönemde lastik zinciri, antifriz gibi ürünlere ilgi gösteriyor. İnternette antifrizlerin litre fiyatı 10 liradan, kar zincirleri ise 50 liradan başlıyor. Ticari araçları için 1 Aralık itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması da başlamıştı. Kış lastiklerinin fiyatları marka ve boyutlarına göre değişiyor. Lastiklerin adet fiyatı 350 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor. Lastik değişimi yapan işletmeler, yazın kış lastikleri, kışın da yaz lastikleri için depolama hizmeti veriyor. Lastik depolama hizmeti 60 liradan başlıyor.

Motora dikkat

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı, araç sahiplerinin kış aylarında motor soğutma sistemi ve sıvısına ekstra dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Ünaldı, “Yanlış soğutma sıvısı (antifriz) kullanımı, sıvı değişiminin geciktirilmesi ya da sıvı eksilmesi kış aylarında motorun aşınmasına, donmasına, kötü performans göstermesine ve motor revizyonu ya da değişimine kadar gidebilecek pahalı onarımlara sebep olur” dedi. Soğutma sıvısının birçok araç sahibi tarafından çoğunlukla göz ardı edildiğine değinen Ünaldı, şöyle anlattı: “Aracınızın sağlıklı çalışması için her yıl periyodik olarak soğutma sıvısının değiştirilmesini ve üreticinin tavsiye ettiği sıvıların kullanılmasını öneriyoruz. Herhangi bir eksilme veya kaçak riskine karşın haftada bir kez artık modern birçok araçta yer alan soğutma suyu genleşme kabını ve aracın altını kontrol etmekte fayda var. İçinde bulunduğumuz kış günlerinde ihmaller sebebiyle aracınız çalışmayabilir.”

‘Kış lastiği şart’

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında değil 7 derecenin altındaki hava koşullarına hazırlıklı olmak için kullanılması gerektiğini söyledi. Kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki hava koşullarında yol tutuş özelliklerini koruduğunu ifade eden Kurt, “Pandemi döneminde günlük ulaşım alışkanlıklarımız da değiştiği için imkânı olanlar trafiğe özel araçlarıyla çıkıyor. Bu tabloda trafik yoğunlaştığı için kış lastiğinin önemi de arttı” dedi. Lastik alırken araç üreticisinin önerdiği ebat, yük ve hız sınıfına uygun özelliklere sahip olanları tercih etmenin önemine değinen Kurt, iyi bir fren performansı için dört tekerlekte de kış lastiği olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kayak ürünleri ilgi görüyor

Araç bakımının yanı sıra havaların soğumasıyla birlikte tüketicilerin kayak ürünlerine de ilgisi arttı. Tüketiciler bu dönemde kar botu, eldiven, kar montu, kar kızağı gibi ürünleri tercih ediyor. Online’da kar botu fiyatları 250 liradan başlayıp 700 liraya kadar çıkıyor. Kar kızağı fiyatı ise 80 ila 200, kar montu 200 ila bin, kayak eldiveni 65 ila 100, kayak gözlükleri 70 ila 200 lira arasında değişiyor.