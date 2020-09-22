Ziraat Bankası'ndan gayrimenkul satış ilanı! İşte başvuru şartları...

Basın İlan Kurumu ve Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan işbirliği sonucunda Banka’ya ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ilanlar Türkiye’nin İlan Portalı ilan.gov.tr’de yayınlanmaya başladı.

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Türkiye’nin köklü bankalarından Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ihale ile satışı gerçekleştirilen arsa, daire, işyeri, tarım arazisi vb. gayrimenkulleri ilan.gov.tr’de görüntüleyerek satış sürecine katılmak artık mümkün. Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları için özel olarak tasarlanan sayfalardan internet sitemizin gelişmiş arama alt yapısını kullanarak gayrimenkullerin genel özelliklerine, satış bilgilerine ve fotoğraflarına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.