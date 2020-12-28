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28.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Ziraat Bankası’ndan KYK kartı adreslere

Ziraat Bankası, KYK burs/kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin “Bankkart Genç”lerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ilk defa adreslerinde teslim etti.

Ziraat Bankası’ndan KYK kartı adreslere

 

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, bu yıl yarım milyona yakın öğrenciyi kapsayan KYK başvuru sürecini tamamen dijital ortama taşıdı. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) ile entegre şekilde yürütülen başvuru sürecinin ilk aşaması e-devlet üzerinden tamamlandı. E-devletten bankaya iletilen datayla öğrenci tanımlama işlemleri de temassız olarak dijital ortamda yürütüldü.

Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Günümüz pandemi koşullarında, öğrencilerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak gördük. Her yıl öğrencilerimizin kampüslerine kadar ulaştırdığımız ‘Bankkart Genç’lerini bu yıla özel bildirdikleri adreslerinde teslim ettik. Devletimizin öğrencilere sunduğu güzel bir imkan olan KYK burs/kredi ödemelerinde öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamadan ödemelerini almalarını sağlayacağız” dedi.

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