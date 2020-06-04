Ziraat Bankası'ndan SGK prim ödemelerinde kolaylık

Müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Ziraat Bankası, SGK prim ödemelerinde yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Banka, SGK prim tahsilatları için halen var olan TCKN/VKN/Sicil numarası ile ödeme yöntemlerine ek olarak karekod okuma teknolojisi aracılığıyla da ödeme imkanı sunmaya başladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Hayata geçirdiğimiz yeni kanal ve ödeme uygulamaları ile müşterilerimizin işlemlerini kolay ve hatasız olarak gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz. SGK prim ödemelerinde sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Ziraat Mobil için yeni geliştirdiğimiz SGK prim tahsilatlarında karekod okuma yoluyla tahsilat uygulaması ile müşterilerimiz SGK tahakkuk fişleri üzerinde yer alan karekodu telefon kamerasına okutarak SGK prim ödemelerini yapabiliyorlar” dedi.

Müşterilerin tercihi dijital çözümler

Vergi ödemelerinin mükellefler tarafından kolay ve hatasız gerçekleştirilebilmesi için Ocak 2020 itibari ile hayata geçirilen 20 yeni kanal ve ödeme uygulamalarının, mükelleflerin vergi ödeme alışkanlıklarına pozitif katkı sağladığını belirten Kırbaş, “Geliştirdiğimiz dijital uygulamalar ile 2020’de kurumsal ve bireysel segmentteki bütün müşterilerimizin Ziraat Bankası Şubeleri, ATM’leri, İnternet Bankacılığı, Ziraat Mobil ve Operasyonda İnovasyon uygulaması (OPİ) aracılığıyla TC Kimlik Numarası veya Vergi Kimlik Numarası, Vergi Tahakkuk Numarası veya Tahakkuk Fişinde bulunan barkodun okutulması ile vergi ödemelerini tercih ettikleri kanaldan çok kolay, hızlı ve güvenli şekilde yapabilmelerine, ayrıca Ziraat Bankası banka kartı veya kredi kartı ile otomatik ödeme talimatı vererek ödeyebilmelerine imkan sağlamıştık. Önerdiğimiz alternatif ödeme seçenekleri ile birlikte vergi tahsilatlarımızda Mobil ve İnternet Bankacılığının kanallar içindeki payı %75 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran müşterilerimizin dijital kanalların kendilerine sunmuş olduğu konforun ve kolaylığın farkında olduğunu göstermektedir.

Sektörde en çok dijital kullanıcıya sahip bankayız

12 milyonu aşkın aktif müşterimizle sektörde en fazla dijital kullanıcıya sahip bankayız. Son iki ayda aktif Ziraat Mobil kullanıcı sayımızda 2 milyonun üzerinde bir artış var. İçinden geçmekte olduğumuz bu dönemde müşterilerimizin Bankacılık işlemlerini evlerinden yapmayı tercih etmeleri ve onlara sunduğumuz konfor ve kolaylıklar mobil kullanıcı sayımızın artışında önemli rol oynadı. Bununla birlikte, müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.